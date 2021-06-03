Беспрецедентным назвали в профессиональной среде число российских фильмов, которые в этом году будут показаны на Каннском кинофестивале. Сразу пять картин: четыре — российских режиссеров и одна — финского, снятая в копродукции и при поддержке минкультуры России, — будут показаны на набережной Круазетт с 6 по 17 июля.

После того, как прилетела весть об отборе картины Кирилла Серебренникова в основной конкурс, вскоре стало известно, что соревноваться он будет не только с зарубежными грандами, такими как Франсуа Озон и Пол Верховен, но и с еще одной картиной российского производства (хоть и частичного) — «Купе номер шесть» Юхо Куосманена. Министр культуры Ольга Любимова, комментируя событие во время своего визита на ПМЭФ, отметила, что картина финского режиссера — «первый и яркий результат проведённого министерством в 2019 году конкурса миноритарной копродукции».



««Купе номер шесть» — история о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск, — рассказали в минкульте. — Картина создана при участии России, Финляндии, Эстонии и Германии. Продюсерами ленты с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг».

Еще три фильма покажут в других программах фестиваля: так, новый фильм Алексей Германа-младшего «Дело», ранее известный как «30 дней, 30 ночей», отобран в программу «Особый взгляд».

Делясь эмоциями от известия на своей странице в «Фейсбуке», режиссер напомнил, что весь фильм снимался в одной декорации во дворе дома.

«Мы раз 5 участвовали в Венеции, 2 раза в Берлине, в Каннах мы не были с фильмами, — прокомментировал Алексей Юрьевич новость. — Это наша общая удача».

Вместе с картиной Германа-младшего, нашу страну в конкурсе «Особый взгляд» представит фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». О картине ученицы Александра Сокурова, которая снимала в Северной Осетии и рассказала историю семьи из шахтерского городка, зажатого между скалами, высказался в своем инстаграме продюсер Александр Роднянский.