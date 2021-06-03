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«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова попали на конкурс Каннского кинофестиваля

Российский режиссер сразится за «Золотую пальмовую ветвь» наравне с Озоном

Каннский кинофестиваль 3 июня в прямом эфире объявил конкурсную программу. В частности, в нее вошел фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Информация об этом есть в официальном аккаунте форума.

Среди других фильмов, которые покажут в основной программе, — картины Уэса Андерсона, Нанни Моретти, Франсуа Озона, Асгара Фархади, Пола Верховена и других.

Съемки фильма «Петровы в гриппе» были завершены еще полтора года назад. В январе 2021 года вышел трейлер картины. В фильме, который рассказывает историю семьи, и без того запутанная жизнь которой перевернулась из-за болезни, снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев, Варвара Шмыкова.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.

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