«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова попали на конкурс Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль 3 июня в прямом эфире объявил конкурсную программу. В частности, в нее вошел фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Информация об этом есть в официальном аккаунте форума.
PETROV’S FLU by Kirill SEREBRENNIKOV#Competition #Cannes2021— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) June 3, 2021
Среди других фильмов, которые покажут в основной программе, — картины Уэса Андерсона, Нанни Моретти, Франсуа Озона, Асгара Фархади, Пола Верховена и других.
Съемки фильма «Петровы в гриппе» были завершены еще полтора года назад. В январе 2021 года вышел трейлер картины. В фильме, который рассказывает историю семьи, и без того запутанная жизнь которой перевернулась из-за болезни, снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев, Варвара Шмыкова.
74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.