В интернете 13 января появился трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятого по книге Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — обладателю призов литературных премий НОС и «Национальный бестселлер».



Это история о семье, в которой муж и жена вместе не живут, но их жизнь переворачивается из-за болезни, которая привносит в повседневное существование весомую долю сюрреализма и откровенного безумия.

В картине снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев, Варвара Шмыкова.