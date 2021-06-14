В Петербурге на площадке «Севкабель порт» прошёл первый день фестиваля «Стереолето». Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 13 июня, участники фестиваля высказывались в поддержку группы «АлоэВера» и против цензуры, зрители же позабыли про маски, но зато, хоть и не слишком активно, вакцинировались прямо в перерывах между выступлениями.



В программе фестиваля изначально была заявлено об участии группы «АлоэВера», однако за несколько дней до выступления певица Вера Мусаелян, супруга политика Ильи Яшина, сообщила о том, что её выступление отменили по политическим мотивам. В поддержку артистки высказалась певица Муся Тотибадзе: «Ощущение беспомощности страшно давит, но там, где страх место нет любви». Группа Oqjav в поддержку «АлоэВеры» исполнила новую песню.

