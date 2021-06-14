В Петербурге на площадке «Севкабель порт» прошёл первый день фестиваля «Стереолето». Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 13 июня, участники фестиваля высказывались в поддержку группы «АлоэВера» и против цензуры, зрители же позабыли про маски, но зато, хоть и не слишком активно, вакцинировались прямо в перерывах между выступлениями.
В программе фестиваля изначально была заявлено об участии группы «АлоэВера», однако за несколько дней до выступления певица Вера Мусаелян, супруга политика Ильи Яшина, сообщила о том, что её выступление отменили по политическим мотивам. В поддержку артистки высказалась певица Муся Тотибадзе: «Ощущение беспомощности страшно давит, но там, где страх место нет любви». Группа Oqjav в поддержку «АлоэВеры» исполнила новую песню.
О современных реалиях напоминал и солист группы RSAC, призывая зрителей хлопать активнее: «За аплодисменты нас ещё не штрафуют».
Без острополитических комментариев обошлись хэдлайнеры первого дня фестиваля группа «Би-2». Вместе с Шурой и Лёвой на сцену вышла певица Настя Полева, которая заменила Юлию Чичерину во время исполнения песни «Мой рок-н-ролл».
На фестивале помимо концертных площадок работал пункт вакцинации. К вечеру «Спутником» укололись порядка 50 зрителей. По соседству в Покровской больнице, тем временем, корреспонденты «Фонтанки» насчитали очередь из 12 скорых. Пока Петербург танцует и гуляет, Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения.
Фестиваль «Стереолето» — независимый музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге с 2001 года. В этом году он проходит на территории «Севкабеля порта» 13 и 14 июня. Хэдлайнером второго дня станет музыкант Иван Дорн.