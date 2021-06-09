Организаторы петербургского фестиваля Stereoleto объявили о переносе выступления группы «АлоэВера» и ещё двух групп на 2022 год. Пост об этом появился в Instagram фестиваля 9 июня, спустя два часа после того как певица Вера Мусаелян, супруга политика Ильи Яшина, сообщила о том, что её выступление отменили по политическим мотивам.
«Ребята, на Стереолете нас не будет. У нас прекрасное правительство, а мы с вами вне политики», — написала она и пересказала свой разговор с организаторами фестиваля, которые якобы сообщили ей о звонке «сверху» и рисках запрета всего Stereoleto.
По словам солистки группы «АлоэВера», её концерт отменили также в Казани по аналогичным причинам.
В паблике фестиваля Stereoleto заявили, что речь идёт не об отмене, а о переносе её выступления на год. А на вопрос пользователя, в связи с чем принято такое решение, ответили: «Этого мы уже не знаем».
Фестиваль Stereoleto — независимый музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге с 2001 года. В этом году он пройдёт на территории «Севкабеля». Хедлайнерами заявлены «Би-2» и Иван Дорн.