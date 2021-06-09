Организаторы петербургского фестиваля Stereoleto объявили о переносе выступления группы «АлоэВера» и ещё двух групп на 2022 год. Пост об этом появился в Instagram фестиваля 9 июня, спустя два часа после того как певица Вера Мусаелян, супруга политика Ильи Яшина, сообщила о том, что её выступление отменили по политическим мотивам.



«Ребята, на Стереолете нас не будет. У нас прекрасное правительство, а мы с вами вне политики», — написала она и пересказала свой разговор с организаторами фестиваля, которые якобы сообщили ей о звонке «сверху» и рисках запрета всего Stereoleto.