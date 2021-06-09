Петербуржцы остались без колес: что думают горожане о первом дне без самокатов

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Среда, 9 июня, должна стать знаменательной датой в истории пешеходно-самокатной войны, когда все операторы убрали с улиц Петербурга свои «средства индивидуальной мобильности». Например, сервис Molnia решил вовсе убрать самокаты из города, а Whoosh сообщил, что временно прекратил работу. Как подтверждение этих намерений — полное исчезновение самокатов с центральных улиц. Часть горожан разницы не заметили, а остальные разделились на два лагеря — ликующий и опечаленный.

Для начала посмотрим на цифры опроса, который «Фонтанка» провела в своем официальном сообществе в «ВКонтакте». Он наглядно показывает, насколько раздроблено общество в вопросе кикшеринга.



28% респондентов поддерживают сервисы аренды самокатов, а противостоят им 34% недовольных. Почти 37% петербуржцев застыли где-то посередине — они готовы поддержать самокаты, но только если для них ужесточат законы. Опрос пока открыт, в нем еще можно проголосовать и оставить свой комментарий.

Но сухие цифры едва ли способны передать истинную боль горожан. Чтобы понять, что же на самом деле думают люди, обратимся к комментариям в наших социальных сетях — там мы попросили рассказать, как же сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Вернее, чтобы и самокаты ездили, и пешеходы не страдали.

Одним из первых с конструктивным мнением выступил читатель Виктор: «Идея одна — дать самокатчикам возможность безопасно кататься по проезжей части. И велосипедистам тоже. Только для этого придется поприжать автомобилистов, которые наверняка будут против».

Виктору вторит Екатерина: «Нужно либо переместить самокаты на проезжую часть, либо добиваться увеличения числа дорожек для велосипедов и самокатов. У нас на данный момент с этим весьма грустно, учитывая, что ранее таких дорожек не планировали вообще, а тех, что имеются, очень мало».



Мнение о том, что самокатам, как и велосипедам, нужна собственная инфраструктура, очень популярно среди читателей — эту позицию в разных формах высказывает едва ли не каждый второй автор. Есть, впрочем, и сторонники более радикальных шагов.

Например, Александр предлагает позволить самокатам ездить по тротуарам, но «выкрутить им скорость максимум до 10 км/час». А читатель Игорь уверен, что самокаты не нужны здоровым людям: «Поддержал бы электросамокаты исключительно для инвалидов и уже ветхих пенсионеров. Но поскольку это пока несбыточно, я решительно против них. Молодёжи надо физически развиваться, а не дряхлеть раньше времени».

Читательница «Фонтанки» Екатерина на фоне всех этих новостей, кажется, потеряла всякий оптимизм. «Менталитет менять надо, у нас народ дикий и умудрился такую идею испоганить», — сокрушается она в комментариях. Ей вторит Дарья, которая высказалась кратко: «Надо запретить вообще все».

Также петербуржцы пытаются осознать, в какой правовой плоскости находятся электросамокаты. «Я так понимаю, основная проблема не в прокате самокатов, а в том, что сами они сейчас вне правового поля. Вроде же собираются в ПДД их вносить, нет?» — спрашивает Виктория.



Более четкую позицию успел сформировать Михаил: «Новую категорию прав на управление самокатами надо вводить. Люди же вообще ПДД не знают, никакой ответственности не несут, отсюда и все эти неприятности». С этой точкой зрения солидарен его тезка, который пишет, что «управлять самокатами должны только люди, имеющие права управления транспортными средствами». Также он уточняет, что двигаться эти ТС должны «только по автодороге при наличии защитных средств».

Нечто интересное предлагает Татьяна: «Все самокаты и велосипеды должны иметь какие-то номера, чтобы наездники этого вида транспорта несли ответственность за причинение ущерба». Также девушка предлагает в отдельных районах запрещать самокаты: «Например, велодорожка на Фонтанке и вовсе не востребована, а проблем создала много».

Читая все эти мнения, нет впечатления, что кикшеринг у петербуржцев в немилости. Скорее гражданам не нравится царящая в этой сфере анархия, а не сами электросамокаты. Более того — люди, которым искренне нравится такой способ передвижения, не постеснялись в этом признаться.



Читатель Леонид уверенно заявляет, что самокаты — это «просто, удобно, доступно»: «Несмотря на какие-то ограничения, я раньше катался, сейчас катаюсь и дальше буду кататься. Причем еще и на своем самокате и с той скоростью, с какой посчитаю нужным».

Нечто подобное заявляет Герман: «Самокаты — кайф. Жаль терять такой сервис из-за каких-то дураков. Впрочем, по тем же причинам можно было бы и каршеринг запретить». Такое же мнение у читателя Сергея: «Самокат — это очень прикольно и удобно! Например, доехать по велодорожке от пляжа до отеля или от марины до ресторана. Потому что пешком идти жарко. Очень нужная вещь».

Правда, тут же Сергей уточняет: это он говорит про Сочи. А что в Петербурге? «В Питере — мегаполисе с самой ужасной в Европе городской инфраструктурой, без парковок и велодорожек, с мерзким климатом — это опасно и не нужно», — заключает читатель.

Не забывают петербуржцы и о тех, для кого самокат не роскошь, а средство передвижения. В качестве примера обратимся к комментарию Влады: «Мой 80-летний отец ездит на самокате, у него проблемы с позвоночником, и это возможность нормально передвигаться по улице».



Девушка уточняет, что ее отец не лихачит и ездит всегда по обочине тротуара, но признает — самокаты нужно ввести в нормы закона. «Нужны не только дорожки, но и правила пользования, ограничения по скорости, штрафы за нарушения, контроль за всем этим, — пишет Влада и заканчивает пост пессимистичным: — Но для наших реалий миссия невыполнима, здесь легче все запретить».

Также самокаты — это часто самый удобный из возможных вариантов добраться из пункта А в пункт Б. По крайней мере, так описывает ситуацию Роман: «Мне вот было очень удобно с работы до спортзала добираться на самокате, 15 минут. На такси после работы повышенный спрос, каршеринг редко под рукой, а к тому же пробки, пешком идти почти час, прямого транспорта нет, за пересадки платить и ждать неохота».

Напомним, что проблемы у кикшеринга начались после нападения на Невском проспекте на врача и писателя Валерия Айрапетяна двух неадекватных мужчин. Они на большой скорости рассекали в ночь с 13 на 14 мая по главной городской магистрали на самокатах и сбивали прохожих. Писатель сделал им замечание. И был избит так, что попал в больницу.



На самокатчиков не только в Петербурге, но и в других регионах обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Так, на совещании в Северной столице он потребовал от подчиненных разработать рекомендации по снижению аварий с участием самокатчиков и направить их губернатору Петербурга и в региональный главк.

Но одними рекомендациями дело не закончилось. На фоне возрастающего количества наездов электросамокатов на горожан, и в том числе маленьких детей, региональный СК пришел в офисы кикшерингов. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сервисы дважды за неделю обыскали и изъяли документы.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

