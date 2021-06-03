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«За объективацию получат деньги. За искусство сроки». Десять минут пикета в защиту художницы-феминистки обошлись петербурженке в 20 тысяч рублей

Суд Петербурга оштрафовал на 20 тысяч участницу пикета в поддержку автора паблика «Монологи вагины»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 3 июня оштрафовал Ирину Козлову на нарушение порядка проведения пикета. Её выход с плакатом в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой у Гостиного двора оценили в 20 тысяч рублей.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов города, Козлова 23 мая с 14 часов 40 минут до 14 часов 50 минут «провела публичное мероприятие в форме пикетирования», в котором участвовали ещё не меньше шести человек. В руках женщина держала ватман фиолетового цвета с надписью: «За объективацию получат деньги. За искусство сроки». Суд подчеркнул: мероприятие не было согласовано. «Целью было привлечение внимания окружающих к проблеме общественно-политического характера, без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности», — говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Козлова с решением не согласна и вины своей не признаёт. По её словам, о проведении пикета она узнала из Интернета и соблюдала требования проведения: одна стояла с плакатом после того, как другой пикетирующий закончил проведение акции.

Художнице из Комсомольска-на-Амуре были предъявлены обвинения в распространении порнографии из-за ее рисунков в паблике «Монологи вагины». Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела. Цветкова находится под домашним арестом.

Против преследования художницы и ЛГБТ-активистки выступают в Петербурге и Москве. В двух столицах устраивают акции, стоят с плакатами и читают стихи. В Интернете в поддержку Цветковой выступили писательница Линор Горалик, Надежда Толоконникова из Pussy Riot, издатель «Медузы» Галина Тимченко и другие общественные деятели.

Помимо уголовного преследования, Цветковой выписывали штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. В частности, 75 тыс. назначили рисунок в Facebook с надписью «Семья там, где любовь».

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