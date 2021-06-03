«За объективацию получат деньги. За искусство сроки». Десять минут пикета в защиту художницы-феминистки обошлись петербурженке в 20 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 3 июня оштрафовал Ирину Козлову на нарушение порядка проведения пикета. Её выход с плакатом в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой у Гостиного двора оценили в 20 тысяч рублей.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов города, Козлова 23 мая с 14 часов 40 минут до 14 часов 50 минут «провела публичное мероприятие в форме пикетирования», в котором участвовали ещё не меньше шести человек. В руках женщина держала ватман фиолетового цвета с надписью: «За объективацию получат деньги. За искусство сроки». Суд подчеркнул: мероприятие не было согласовано. «Целью было привлечение внимания окружающих к проблеме общественно-политического характера, без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности», — говорится в сообщении.