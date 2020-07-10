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10.07.2020 12:20
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Печать

Обвиняемую в распространении порнографии художницу Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч. Причиной стал рисунок с надписью «Семья там, где любовь»

Художнице Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии из-за рисунков женского тела, выписали штраф в 75 тысяч рублей. Такое решение принял суд в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сама Цветкова 10 июля рассказала в Facebook и подчеркнула, что собирается обжаловать решение.

Протокол на неё составили за рисунок с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». В работе увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и выписали штраф. До этого по аналогичной статье Цветковой пришлось выплатить 50 тысяч рублей.

7 июля в отношении художницы возбудили ещё одно административное дело. По словам Цветковой, причиной стала картинка в Сети, на которой изображена мужская пара с ребёнком.

Художнице из Комсомольска-на-Амуре были предъявлены обвинения в распространении порнографии из-за ее рисунков в паблике «Монологи вагины». Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела. Цветкова находится под домашним арестом.

Против преследования художницы и ЛГБТ-активистки выступают в Петербурге и Москве. В двух столицах устраивают акции, стоят с плакатами и читают стихи. В Интернете в поддержку Цветковой выступили писательница Линор Горалик, Надежда Толоконникова из Pussy Riot, издатель «Медузы» Галина Тимченко и другие общественные деятели.

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Комментарии (16)

viking_23
Рисунки не несут никакой порнографии, внизу просто подпись про ЛГБТ. я думаю, скоро люди поймут, что у каждого свой мир.
просто пока штрафуют за проявление собственного мнения- свободного общества не будет. будем затюканные сидеть, свои мысли на кухне обсуждать, а предложить власти/бизнесу - ничего не сможем, так как отняли жаление проявлять инициативу.
неужели чиновники этого не видят?
С Юлей не знаком, может там ещё какие-то моменты, но сама картинка выглядит безобидной, если только на вторую надпись внимания не обращать.
262144951
Благодаря деятельности таких юль, в твиттере полно аналогичных рисунков, авторы которых - двенадцатилетние девочки, возомнившие себя небинарными персонами с неопределившейся сексуальной ориентацией. И если этих юль не штрафовать, но ждите, когда к вам придет десятилетняя дочь и скажет, что она встречается с девочкой, но недавно решила, что хочет сменить пол и стать мальчиком, чтобы улучшить качество своей сексуальной жизни. И это, к сожалению, не шутка.
PapaKarLo_
Девушка художница с виду не совсем адекватная. Психика сдвинута...
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