Обвиняемую в распространении порнографии художницу Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч. Причиной стал рисунок с надписью «Семья там, где любовь»
Художнице Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии из-за рисунков женского тела, выписали штраф в 75 тысяч рублей. Такое решение принял суд в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сама Цветкова 10 июля рассказала в Facebook и подчеркнула, что собирается обжаловать решение.
Протокол на неё составили за рисунок с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». В работе увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и выписали штраф. До этого по аналогичной статье Цветковой пришлось выплатить 50 тысяч рублей.
7 июля в отношении художницы возбудили ещё одно административное дело. По словам Цветковой, причиной стала картинка в Сети, на которой изображена мужская пара с ребёнком.
Художнице из Комсомольска-на-Амуре были предъявлены обвинения в распространении порнографии из-за ее рисунков в паблике «Монологи вагины». Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела. Цветкова находится под домашним арестом.
Против преследования художницы и ЛГБТ-активистки выступают в Петербурге и Москве. В двух столицах устраивают акции, стоят с плакатами и читают стихи. В Интернете в поддержку Цветковой выступили писательница Линор Горалик, Надежда Толоконникова из Pussy Riot, издатель «Медузы» Галина Тимченко и другие общественные деятели.