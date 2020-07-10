Обвиняемую в распространении порнографии художницу Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч. Причиной стал рисунок с надписью «Семья там, где любовь»

Художнице Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии из-за рисунков женского тела, выписали штраф в 75 тысяч рублей. Такое решение принял суд в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сама Цветкова 10 июля рассказала в Facebook и подчеркнула, что собирается обжаловать решение.



Протокол на неё составили за рисунок с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». В работе увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и выписали штраф. До этого по аналогичной статье Цветковой пришлось выплатить 50 тысяч рублей.

