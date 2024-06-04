Жителю Петербурга присудили 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Житель Петербурга, который на протяжении полутора лет незаконно находился под стражей и под запретом определенных действий, получил компенсацию в размере миллиона рублей за моральный вред. Об этом 4 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дмитрий Солдатов был задержан в сентябре 2021 года по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку, сбыт наркотических средств должностным лицом»).

Проведя под стражей 1,5 года, он был освобожден по решению Ломоносовского районного суда, но в отношении него еще месяц действовал запрет определенных действий. Затем мужчину отпустили под подписку о невыезде. В мае 2023 года уголовное дело было прекращено.