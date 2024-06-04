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    Жителю Петербурга присудили 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование

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    Житель Петербурга, который на протяжении полутора лет незаконно находился под стражей и под запретом определенных действий, получил компенсацию в размере миллиона рублей за моральный вред. Об этом 4 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Дмитрий Солдатов был задержан в сентябре 2021 года по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку, сбыт наркотических средств должностным лицом»).

    Проведя под стражей 1,5 года, он был освобожден по решению Ломоносовского районного суда, но в отношении него еще месяц действовал запрет определенных действий. Затем мужчину отпустили под подписку о невыезде. В мае 2023 года уголовное дело было прекращено.

    Суд, рассмотрев иск мужчины, постановил взыскать с Министерства финансов РФ за счет средств казны в его пользу 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Истец просил 7 млн рублей, так как, помимо прочего, незаконное преследование негативно отразилось на его «безупречной деловой репутации» (он много лет проработал в правоохранительных органах).

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