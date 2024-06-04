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    «Сделал кувырок и встал на ноги». Грузовик снес самокатчика на Дунайском проспекте

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    Очередное ДТП с участием самоката произошло на Дунайском проспекте 4 июня. Водитель двухколесного транспорта попал под колеса грузовика, а после сделал эффектный кувырок.

    «Живой. Все нормально, сделал кувырок, встал на ноги», — написала читательница «Фонтанки», поделившись видео дорожного инцидента.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по кадрам, молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходного переходу, спустив одну ногу на землю. Когда грузовик решил перестроиться в левую полосу, объехав стоящие у «зебры» машины, произошло столкновение.

    «Разборок дальше мы не видели», — добавила автор видео.

    Еще одно ДТП на пешеходном переходе с участием самоката произошло на улице Оптиков 22 мая. Автомобилист при повороте направо сбил 14-летнюю девочку на «зебре». Ей горел разрешающий сигнал светофора.

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