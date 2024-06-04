«Сделал кувырок и встал на ноги». Грузовик снес самокатчика на Дунайском проспекте

Очередное ДТП с участием самоката произошло на Дунайском проспекте 4 июня. Водитель двухколесного транспорта попал под колеса грузовика, а после сделал эффектный кувырок.
«Живой. Все нормально, сделал кувырок, встал на ноги», — написала читательница «Фонтанки», поделившись видео дорожного инцидента.
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам, молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходного переходу, спустив одну ногу на землю. Когда грузовик решил перестроиться в левую полосу, объехав стоящие у «зебры» машины, произошло столкновение.
«Разборок дальше мы не видели», — добавила автор видео.
Еще одно ДТП на пешеходном переходе с участием самоката произошло на улице Оптиков 22 мая. Автомобилист при повороте направо сбил 14-летнюю девочку на «зебре». Ей горел разрешающий сигнал светофора.