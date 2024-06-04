Осужденного экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролова отпустили из зала суда

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-замглавы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к 6 годам лишения свободы по делу о получении взятки в размере 87 миллионов рублей. Фролов был отпущен в зале суда за истечением срока давности. Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.



Фролова признали виновным по статье «Получение взятки в особо крупном размере».



«...Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и освободить от наказания в связи с истечением срока давности», — сказано в тексте судебного решения.

