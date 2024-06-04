    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    4 м/с, зап

    755мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.38eur96.87

    Осужденного экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролова отпустили из зала суда

    3641
    17 комментариев

    Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-замглавы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к 6 годам лишения свободы по делу о получении взятки в размере 87 миллионов рублей. Фролов был отпущен в зале суда за истечением срока давности. Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

    Фролова признали виновным по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

    «...Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и освободить от наказания в связи с истечением срока давности», — сказано в тексте судебного решения.

    Также из зала суда отпущен Георгий Шкурко — еще один фигурант этого дела. Предпринимателя признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. Шкурко получил 4 года 8 месяцев лишения свободы и был освобожден.

    Офицеры ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвинялись в хищении 490 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина в 2011 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудВзятка
    ЛАЙК2
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close