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От «полковника-миллиардера» из ФСБ потерпевшие требуют более 16 млрд рублей

Потерпевшие потребовали через Московский гарнизонный военный суд взыскать более 16,5 миллиарда рублей с экс-начальника отдела управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, больше известного как «полковник-миллиардер». Об этом 5 апреля сообщает ТАСС.

«Суд приобщает к делу два исковых заявления от потерпевших о взыскании более 16,5 миллиарда рублей. Данные иски будут рассмотрены по итогам рассмотрения дела», — цитирует агентство постановление судьи.

Сами потерпевшие пояснили, что суммы исков «обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки». Прокурор и защита против приобщения исков к делу не возражали.

Офицеры ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина в 2011 году. По версии следствия, чекисты, угрожая уголовным преследованием, вынудили его передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Гляделкин тогда проходил в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов.

О деле Черкалина и его реальной влиятельности читайте на «Фонтанке» в материале Евгения Вышенкова.

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Комментарии (1)

Skazochny
бандюги обезжирили слегка вора)))
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