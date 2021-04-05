От «полковника-миллиардера» из ФСБ потерпевшие требуют более 16 млрд рублей

Потерпевшие потребовали через Московский гарнизонный военный суд взыскать более 16,5 миллиарда рублей с экс-начальника отдела управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, больше известного как «полковник-миллиардер». Об этом 5 апреля сообщает ТАСС.



«Суд приобщает к делу два исковых заявления от потерпевших о взыскании более 16,5 миллиарда рублей. Данные иски будут рассмотрены по итогам рассмотрения дела», — цитирует агентство постановление судьи.

Сами потерпевшие пояснили, что суммы исков «обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки». Прокурор и защита против приобщения исков к делу не возражали.