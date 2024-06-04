Время поисков. На видео из леса под Петербургом — бурый медведь

Бурый медведь попал в поле зрения видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Видео показывает 4 июня канал «Каждой твари по паре».
Это взрослый самец, судя по виду, старше семи лет. Около двух месяцев назад он вышел из берлоги и за это время уже успел набрать вес, восстановиться после зимнего сна. Его основной корм сейчас — это трава и побеги. Хотя медведь и считается одним из самых крупных наземных хищников, три четверти его рациона составляют растения.
У бурых медведей в нашем регионе гон начинается в мае. Самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на деревьях, делают «закусы», то есть надламывают ветки зубами, и таким образом оставляют за собой так называемую «поисковую тропу». Именно по запаху тропы самка выбирает себе жениха. Возможно, герой этого видео как раз пытается понять, не проходила ли здесь самка и не занят ли участок конкурентом.