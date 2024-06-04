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    Наука

    Впервые в истории зонд побывал на обратной стороне Луны и взлетел. Он несёт ценный груз

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    Китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истории взял образцы грунта с обратной стороны Луны. Ночью 4 июля он взлетел с лунной поверхности и вышел на заданную орбиту вокруг естественного спутника Земли. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

    Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 3 мая. Аппарат «Чанъэ-6» должен впервые в истории человечества доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны — около двух килограммов. Ученые ожидают, что ему может быть 4 миллиарда лет. Местом посадки зонда был выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен.

    СССР и США привозили на Землю образцы с видимой стороны Луны, их возраст оценивался примерно в 3 миллиарда лет. А корабль «Чанъэ-5» в 2020 году добыл грунт возрастом 2 миллиарда лет.

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    Чанъэ-6ЛунаКитайКосмосАстрономияГрунт
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