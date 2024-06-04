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    РФС оштрафовал на 100 тысяч пошутившего про «денежки на карту» игрока «Рубина»

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    Этический комитет РФС наложил условную дисквалификацию на три месяца на полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова за его комментарий о денежной награде от «Краснодара» после игры 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Футболист также получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает 4 июня издание «Бизнес Online».

    После победы «Рубина» 24 апреля со счетом 2:0 Безруков во флеш-интервью заявил, что ожидает «денежки на карту» от «Краснодара». На тот момент «Краснодар» конкурировал с петербургским клубом за чемпионство. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

    В матче с «Зенитом» Безруков начал игру в основном составе и был заменен на 75-й минуте.

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