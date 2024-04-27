За что футболисту «Рубина» может грозить уголовка после победы над «Зенитом»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков на радостях после победы над «Зенитом» пошутил про «денежки» от «Краснодара» и оказался в центре скандала. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, куда приводят проблемы с чувством юмора.

Что случилось



Футбольный клуб «Рубин» 24 апреля в матче 21-го тура чемпионата России сенсационно обыграл в Петербурге «Зенит» со счетом 2:0. Благодаря этому в турнир вернулась интрига: отрыв сине-бело-голубых от идущего вторым «Краснодара» сократился всего до одного очка.



«"Краснодар", ждем на карту денежки», — заявил в эфире «Матч ТВ» после матча полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.

Абсолютно для всех было понятно, что это шутка. Как отмечают в футбольных кругах, Руслан Безруков — один из главных медийных футболистов казанской команды, который умеет говорить и не отделывается парой стандартных фраз в микст-зоне. Клуб даже привлекал его как своего представителя на Играх будущего в Казани, где он почти полчаса с разными приколами говорил с журналистами. Но серьезные мужчины в галстуках решили, что российский футбол — это не место для шуток, и всё завертелось.

Что было дальше

Первыми отреагировали в Комитете по этике РФС.



«Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Там напомнили, что ранее за попытку подобных действий Российский футбольный союз дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко, и поэтому даже «шутливые» спекуляции на подобные темы должны рассматриваться Комитетом по этике РФС. Заявление с просьбой дать правовую оценку поступку Безрукова в комитет направил генеральный секретарь РФС и бывший гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов.



Отреагировать пришлось даже президенту РФС Александру Дюкову: «Я люблю хороший юмор, как и вы. Есть много тем для шуток. В данном случае речь шла об оказании финансового влияния на результат матча, хоть и в шутку. Это недопустимо. Поэтому комитет по этике рассмотрит высказывание игрока. Давайте шутить, я не против, но давайте выбирать уместные темы», — отметил он в интервью «Матч ТВ».

А кому понравилась шутка?

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отметил, что интервью Безрукова после игры получилось небанальным и веселым.



«Люди, которые раздули шумиху, — недалекого ума! Потому что это совершенно безобидный комментарий человека, который только что победил лидера чемпионата России и понимал, что "Рубин" слабее. И только за счет самоотдачи и выкладки на сто процентов им удалось добиться результата. То, что он подошел в хорошем настроении и весело отвечал, интересно смотрелось. А то, что из этого раздули шумиху... Радимов уже как-то их назвал...» — заявил Быстров «Спорт-Экспрессу».

«Возможно, в условиях напряженной гонки даже шутить про денежки не слишком уместно, но это точно не повод дергать парня на комитет по этике. Так и до запрета улыбок недалеко. Даже не представляю, что комитет ему собирается предъявить. Хорошее настроение после победы?» — написал комментатор Тимур Журавель в своем Telegram-канале.



На футбольный юмор отреагировал даже комик Гарик Харламов.

«Главное, чтобы "Краснодар", отправляя деньги Безрукову, не перепутал, какому конкретно Безрукову. Потому что, боюсь, Сергей не поймет, за что пришли деньги. За "Есенина" приходили, за "Русскую душу" приходили, за "Березки" приходили. А за футбол? За какой-такой футбол?» — сказал юморист Гарик Харламов в соцсетях.



Что грозит Безрукову

Самое жесткое — отстранение на один или несколько матчей. Безруков уже признался, что не хотел бы пропускать игры из-за одной неудачной шутки.

«Вообще не ожидал, что будет такая реакция. У меня даже сейчас присутствует волнение. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс. Я видел комментарии Харламова. Всегда хотел стать чуть известнее другого Безрукова. У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Рахимов, Леонид Слуцкий. Натренировали», — отметил он в YouTube-канале «Коммент.Шоу».



Однако 27 апреля «Матч ТВ», продолжая раскручивать тему, обратился за комментариями к члену рабочей группы по совершенствованию законодательства в области физической культуры и спорта совета при президенте РФ Сергей Алексееву, и тот вполне серьезно заявил, что заявление Безрукова может рассматриваться в рамках УК РФ.

«Ситуация с футболистом "Рубина" Русланом Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 Уголовного кодекса РФ — оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», — заявил Сергей Алексеев.

Тот самый случай, когда шутка по-настоящему затянулась.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

