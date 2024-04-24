Удар о казанский «автобус». «Зенит» проиграл «Рубину» и вернул интригу в чемпионате

Неожиданным поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч
После победы над «Краснодаром» 11 дней назад главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили про чемпионский характер матча.
«Мы этой победой заработали только одно — право на одну ошибку. Но лучше их не допускать», — ответил наставник петербуржцев.
Еще в предыдущем матче против «Оренбурга» «Зенит» едва не допустил ту самую ошибку, но повезло. Причем очень сильно повезло. А в игре против «Рубина» лимит везения закончился.
На поле с первых минут Семак выпустил такой состав: Михаил Кержаков (капитан команды), Вячеслав Караваев, Нино, Родригао, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра. То есть без экспериментов, всё более или менее стабильно — из системообразующих игроков не хватало Дугласа Сантоса, но у него проблемы со здоровьем.
Первый тайм «Зенит» провел скорее прилично, хоть и без голов: у соперника вновь разыгрался вратарь. Воспитанник барнаульского футбола Юрий Дюпин ловил вообще всё. На
Тут же Клаудиньо воспользовался пасом и с угла штрафной бил под перекладину, но Дюпин вытащил и этот мяч. Пробить вратаря гостей пробовали Мантуан, Мостовой и даже Алип, но всё оказалось впустую.
По статистике «Зенит» был абсолютно сильнее: пять ударов по воротам против двух у соперника, пять угловых против одного и 74 процента владения мячом.
Казалось, что после перерыва точно дожмут, но игра пошла совершенно по другому сценарию. Сначала на
Семак, пытаясь спасти игру, зачем-то пошел на слишком уж радикальные меры, выпустив сразу трех игроков атаки: Педро, Артура и Ивана Сергеева вместо Мостового, Родригао и Барриоса. Помогло ли это? Вообще нет. Впереди стало еще больше бессмысленной суеты, зато каждая контратака «Рубина» теперь не предвещала ничего хорошего. Так в общем-то всё и получилось.
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В конце у Клаудиньо началась настоящая истерика. После спорного момента он стал бросаться на игроков «Рубина», что-то кричать тренерам. Помогло ли хотя бы это? Нет.
Финальный свисток зафиксировал три важные вещи: победу «Рубина» со счетом 2:0, первое поражение «Зенита» с декабря и возрождение интриги в чемпионате. «Краснодар», который победил в параллельном матче «Балтику» 3:2, сократил отставание от сине-бело-голубых до одного очка.
«Зенит» слишком быстро использовал право на единственную ошибку. А ведь всего через четыре дня в Москве предстоит матч против разыгравшегося «Динамо».
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»