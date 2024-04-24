Удар о казанский «автобус». «Зенит» проиграл «Рубину» и вернул интригу в чемпионате

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Неожиданным поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 21-го тура чемпионата России против «Рубина». Отдел спорта «Фонтанки» — о спорных решениях Семака, нервных срывах и интриге, которая снова с нами, хотя на самом деле никуда не девалась.



После победы над «Краснодаром» 11 дней назад главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили про чемпионский характер матча.

«Мы этой победой заработали только одно — право на одну ошибку. Но лучше их не допускать», — ответил наставник петербуржцев.



Еще в предыдущем матче против «Оренбурга» «Зенит» едва не допустил ту самую ошибку, но повезло. Причем очень сильно повезло. А в игре против «Рубина» лимит везения закончился.

На поле с первых минут Семак выпустил такой состав: Михаил Кержаков (капитан команды), Вячеслав Караваев, Нино, Родригао, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра. То есть без экспериментов, всё более или менее стабильно — из системообразующих игроков не хватало Дугласа Сантоса, но у него проблемы со здоровьем.



Первый тайм «Зенит» провел скорее прилично, хоть и без голов: у соперника вновь разыгрался вратарь. Воспитанник барнаульского футбола Юрий Дюпин ловил вообще всё. На 12-й минуте Кассьерра ворвался в штрафную и пробил под углом, но голкипер «Рубина» парировал удар.

Тут же Клаудиньо воспользовался пасом и с угла штрафной бил под перекладину, но Дюпин вытащил и этот мяч. Пробить вратаря гостей пробовали Мантуан, Мостовой и даже Алип, но всё оказалось впустую.

По статистике «Зенит» был абсолютно сильнее: пять ударов по воротам против двух у соперника, пять угловых против одного и 74 процента владения мячом.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Казалось, что после перерыва точно дожмут, но игра пошла совершенно по другому сценарию. Сначала на 50-й минуте Даку открылся во внешней части штрафной, технично остановил мяч стопой после передачи Зотова и точно пробил в дальний нижний угол. «Рубин» повел 1:0.

Семак, пытаясь спасти игру, зачем-то пошел на слишком уж радикальные меры, выпустив сразу трех игроков атаки: Педро, Артура и Ивана Сергеева вместо Мостового, Родригао и Барриоса. Помогло ли это? Вообще нет. Впереди стало еще больше бессмысленной суеты, зато каждая контратака «Рубина» теперь не предвещала ничего хорошего. Так в общем-то всё и получилось.



На 67-й минуте после углового Александр Мартынович подстроился под передачу Даку и с лета пробил в нижний угол ворот. Счет на табло стал 2:0 в пользу «Рубина».

На 88-й минуте Александр Ерохин вышел вместо Караваева и начался конкретный навал на ворота казанцев. Впрочем, всё по-прежнему было бестолково. Единственный реальный момент на 98-й минуте подарил сам вратарь «Рубина». Дюпин плохо сыграл на выходе, и Ерохин бил по пустым воротам, но в последнее мгновение кто-то из защитников гостей вынес мяч с ленточки.



В конце у Клаудиньо началась настоящая истерика. После спорного момента он стал бросаться на игроков «Рубина», что-то кричать тренерам. Помогло ли хотя бы это? Нет.



Финальный свисток зафиксировал три важные вещи: победу «Рубина» со счетом 2:0, первое поражение «Зенита» с декабря и возрождение интриги в чемпионате. «Краснодар», который победил в параллельном матче «Балтику» 3:2, сократил отставание от сине-бело-голубых до одного очка.

«Зенит» слишком быстро использовал право на единственную ошибку. А ведь всего через четыре дня в Москве предстоит матч против разыгравшегося «Динамо».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»