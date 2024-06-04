Выстрелили не меньше 20 раз. В Мексике после победы президента-женщины убили мэра-женщину

В мексиканском штате Мичоакан убита мэр Котиха Йоланда Санчес Фигероа. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местных властей.
Газета Financiero передает, что в женщину выстрелили не меньше 20 раз, она скончалась на месте. Ранее мэр штата Мичоакан получала угрозы от членов картеля «Новое поколение Халиско». В сентябре 2023 года женщину похищали, отпустив только через три дня.
«Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. <...> Развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении», — написали местные власти в соцсети Х.
На выборах президента в Мексике впервые может победить женщина. Клаудия Шейнбаум выбилась в лидеры по количеству голосов. Действующий глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своих социальных сетях уже поздравил Шейнбаум с победой. Официальные результаты объявят после полного подсчета голосов — с 5 по 8 июня.