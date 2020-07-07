В отношении обвиняемой в распространении порнографии художницы Цветковой возбудили ещё одно дело
Художница Юлия Цветкова, попавшая под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела, 7 июля сообщила в Facebook ещё об одном административном деле против неё.
По словам Цветковой, причиной третьей «административки» за якобы пропаганду ЛГБТ стала картинка, выложенная в рамках флешмоба «Да, выберу». На ней изображена мужская семейная пара с ребёнком.
В прикреплённом к посту документе о возбуждении дела сказано, что опубликованное художницей в Facebook изображение было направлено на формирование у несовершеннолетних нетрадицинонных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. Также капитан полиции Жданов углядел в картинке искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.
«Может ли это дело не дойти до суда? Сомневаюсь. Мои прогнозы, что копать будут, и накопают все, что хотят. Пока это работает именно так. О чем это говорит? О том, что от меня не отстали? О том, что страна гомофобна? О том, что снаряд может трижды ударить в 1 место? О том, что все это не ок? Зачем проговаривать очевидное?» — комментирует происходящее Цветкова.
Художнице из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой предъявлены обвинения в распространении порнографии из-за ее рисунков в паблике «Монологи вагины». Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела.
27 июня в Интернете прошёл марафон в поддержку художницы, стихи читали писатели Линор Горалик и Ася Казанцева, издатель Meduza Галина Тимченко, Надежда Толоконникова из Pussy Riot и другие. Одиночные пикеты и акции в поддержку Юлии Цветковой в Москве и Петербурге в тот день закончились задержаниями.