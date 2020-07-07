В отношении обвиняемой в распространении порнографии художницы Цветковой возбудили ещё одно дело

Художница Юлия Цветкова, попавшая под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела, 7 июля сообщила в Facebook ещё об одном административном деле против неё.

По словам Цветковой, причиной третьей «административки» за якобы пропаганду ЛГБТ стала картинка, выложенная в рамках флешмоба «Да, выберу». На ней изображена мужская семейная пара с ребёнком.

В прикреплённом к посту документе о возбуждении дела сказано, что опубликованное художницей в Facebook изображение было направлено на формирование у несовершеннолетних нетрадицинонных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. Также капитан полиции Жданов углядел в картинке искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.