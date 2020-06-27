Полицейские с косичками на акции в поддержку художницы Цветковой в Москве увели в автозак больше 30 девушек. В Петербурге активистки рассказали про зубы у цветов

Одиночные пикеты и акции в поддержку обвиняемой в распространении поронографии художницы Юлии Цветковой прошли в Москве и Петербурге 27 июня. Задерживать участниц протеста отправили девушек из туристической полиции.

Как сообщает ОВД-Инфо, в столице по итогам акции у памятника Надежде Крупской задержали 32 активисток. Процесс запечатлен на видео и опубликован на YouTube-канале «Рупор Москвы».



Некоторые шли молча, за правую и левую руку их держали девушки в полицейской форме и с косичками под форменным беретом. Судя по нашивкам, часть сотрудниц трудится в туристической полиции. Большинство активисток по пути в автозак требовали у служительниц закона представиться и объяснить, за что их уводят с площади. Минимум две самостоятельно идти отказались напрочь, их несли в служебную машину за руки и за ноги, на полпути «ношу» подхватили мужчины.

36 человек задержали на акциях в поддержку Юлии Цветковой в Москве и Петербурге. https://t.co/UwRIlkMjw0



О деле Юлии Цветковой: https://t.co/rVR15MtteR pic.twitter.com/PJeHolcXN6 — Грани.Ру (@GraniTweet) June 27, 2020

В Петербурге все прошло более мирно, задержаны, по данным ОВД-инфо, двое. Активистки встали у моста через канал Грибоедова рядом с Невским проспектом, зажгли файер и развернули плакат с утверждением, что и у цветов вырастут зубы.

"Объектив реалий"

Фото: "Объектив реалий"

Параллельно в Сети прошел марафон в поддержку художницы, стихи читали писатели Линор Горалик и Ася Казанцева, издатель Meduza Галина Тимченко, Надежда Толоконникова из Pussy Riot и другие.

Художнице из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой предъявлены обвинения в распространении поронографии за ее рисунки в паблике «Монологи вагины». Под знаков «18+» она публиковала изображения женского тела.