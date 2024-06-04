Выставка приурочена к объявленному в России Году семьи и Дню российского предпринимательства. Ее участники — яркие примеры того, как можно организовать семейный бизнес в различных сферах услуг и производства.



Старший вице-президент-управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина считает, что именно малый и средний бизнес — один из драйверов развития экономики страны. Банк предлагает предпринимателям финансовые возможности для роста и расширения. Но одними деньгами поддержка не ограничивается: такие проекты, как «Бизнес в объективе», помогают повышать узнаваемость брендов. Они демонстрируют истории успеха, тем самым продвигая успешные кейсы.