Бизнес – семейное дело.
Фотовыставка в центре Петербурга — о тех, кого связывает не только родство, но и бизнес
Фотовыставка в центре Петербурга — о тех, кого связывает не только родство, но и бизнес
Малая Конюшенная улица в Петербурге почти на месяц превратилась в фотовыставку под открытым небом. Проект «Бизнес в объективе. Семейный бизнес» знакомит с теми, кто успешно занимается семейным предпринимательством. Это 19 клиентов ПСБ, доказавших, что свое дело можно эффективно развивать в самых разных сферах.
Выставка приурочена к объявленному в России Году семьи и Дню российского предпринимательства. Ее участники — яркие примеры того, как можно организовать семейный бизнес в различных сферах услуг и производства.
Старший вице-президент-управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина считает, что именно малый и средний бизнес — один из драйверов развития экономики страны. Банк предлагает предпринимателям финансовые возможности для роста и расширения. Но одними деньгами поддержка не ограничивается: такие проекты, как «Бизнес в объективе», помогают повышать узнаваемость брендов. Они демонстрируют истории успеха, тем самым продвигая успешные кейсы.
Старший вице-президент-управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина считает, что именно малый и средний бизнес — один из драйверов развития экономики страны. Банк предлагает предпринимателям финансовые возможности для роста и расширения. Но одними деньгами поддержка не ограничивается: такие проекты, как «Бизнес в объективе», помогают повышать узнаваемость брендов. Они демонстрируют истории успеха, тем самым продвигая успешные кейсы.
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«Фотовыставка показывает реальные истории людей, которые нашли свою нишу и достигли значительных результатов в своем деле, и мотивирует на развитие тех предпринимателей, которые только начинают свой бизнес», — отметила на открытии экспозиции Татьяна Перемышлина.
В торжественной церемонии открытия выставки принял участие и президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев. Негосударственное объединение предпринимателей также активно поддерживает развитие семейного бизнеса. Здесь помогают горожанам начать свое дело, эффективно используя ресурсы каждого члена семьи.
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«Наши Всероссийские семейные советы являются ключевой площадкой для обмена опытом и установления деловых контактов», — отметил Владимир Катенев.
Фотовыставка на Малой Конюшенной будет работать по 25 июня.
В начале июня ПСБ также открыл хорошо знакомую жителям двух столиц выставку «Бизнес в объективе» на Московском вокзале в Петербурге и Ленинградском вокзале в Москве. В зонах прибытия и отправления поездов «Сапсан» разместили по 20 фотографий предпринимателей. Выставка проходит уже десятый раз. Она традиционно приурочена к началу Петербургского международного экономического форума, на котором будут представлены некоторые фотоистории.
В начале июня ПСБ также открыл хорошо знакомую жителям двух столиц выставку «Бизнес в объективе» на Московском вокзале в Петербурге и Ленинградском вокзале в Москве. В зонах прибытия и отправления поездов «Сапсан» разместили по 20 фотографий предпринимателей. Выставка проходит уже десятый раз. Она традиционно приурочена к началу Петербургского международного экономического форума, на котором будут представлены некоторые фотоистории.
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Фото: пресс-служба ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
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Фото: пресс-служба ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
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