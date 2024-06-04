Бизнес – семейное дело.
Фотовыставка в центре Петербурга — о тех, кого связывает не только родство, но и бизнес
Малая Конюшенная улица в Петербурге почти на месяц превратилась в фотовыставку под открытым небом. Проект «Бизнес в объективе. Семейный бизнес» знакомит с теми, кто успешно занимается семейным предпринимательством. Это 19 клиентов ПСБ, доказавших, что свое дело можно эффективно развивать в самых разных сферах.
Фотовыставка «Бизнес в объективе», Промсвязьбанк, ПСБ,
Выставка приурочена к объявленному в России Году семьи и Дню российского предпринимательства. Ее участники — яркие примеры того, как можно организовать семейный бизнес в различных сферах услуг и производства.

Старший вице-президент-управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина считает, что именно малый и средний бизнес — один из драйверов развития экономики страны. Банк предлагает предпринимателям финансовые возможности для роста и расширения. Но одними деньгами поддержка не ограничивается: такие проекты, как «Бизнес в объективе», помогают повышать узнаваемость брендов. Они демонстрируют истории успеха, тем самым продвигая успешные кейсы.
«Фотовыставка показывает реальные истории людей, которые нашли свою нишу и достигли значительных результатов в своем деле, и мотивирует на развитие тех предпринимателей, которые только начинают свой бизнес», — отметила на открытии экспозиции Татьяна Перемышлина.
В торжественной церемонии открытия выставки принял участие и президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев. Негосударственное объединение предпринимателей также активно поддерживает развитие семейного бизнеса. Здесь помогают горожанам начать свое дело, эффективно используя ресурсы каждого члена семьи.
«Наши Всероссийские семейные советы являются ключевой площадкой для обмена опытом и установления деловых контактов», — отметил Владимир Катенев.
Фотовыставка на Малой Конюшенной будет работать по 25 июня.
В начале июня ПСБ также открыл хорошо знакомую жителям двух столиц выставку «Бизнес в объективе» на Московском вокзале в Петербурге и Ленинградском вокзале в Москве. В зонах прибытия и отправления поездов «Сапсан» разместили по 20 фотографий предпринимателей. Выставка проходит уже десятый раз. Она традиционно приурочена к началу Петербургского международного экономического форума, на котором будут представлены некоторые фотоистории.
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Фото: пресс-служба ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
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