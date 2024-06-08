«Фонтанка» поднялась на 5416 метров в Гималаях: фото и впечатления

На спуске снова накрыло. На этот раз — тошнотой. Другого участника группы рвало, и в этот момент я ему завидовала. Говорят, если «не держать в себе», сразу станет легче, но у меня никак не получалось последовать этому совету.



Группа растянулась по склону: все чувствовали себя по-разному, и у нас не получалось идти в одном темпе. На протяжение всего двухчасового спуска меня сопровождал портер — я наугад выбрала его утром перед выходом. Из-за того, что подъем на озеро был радиальным и ночевать нам предстояло там же, где и прошлой ночью, в этот день портерам не нужно было нести основной груз. Гид попросил их просто сопровождать участников группы и взять у нас рюкзаки.



То и дело подбадривая меня и интересуясь моим самочувствием, Балкришна вкратце рассказал о себе. Как оказалось, парню 20 лет, его отец работает учителем в школе, а мама ухаживает за его младшими сестрами и братьями. Детей в их семье всего четверо. Главный кумир Балкришны — Нирмал Пурджа, непальский альпинист, поднявшийся на все 14 гор-восьмитысячников за рекордно короткое время: 6 месяцев и 6 дней. Мой собеседник очень любит горы, но больше всего мечтает поступить в университет в Южной Корее. Сам он пишет картины, и его работы однажды участвовали в выставке в Сеуле.