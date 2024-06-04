В Минцифры рассказали, где и когда смотреть результаты ЕГЭ

Бóльшая часть экзаменов позади. Уже совсем скоро выпускники 11-х классов, которые сдавали экзамены в основной период, смогут узнать результаты ЕГЭ на портале Госуслуг. Инструкцию 4 июня опубликовало Минцифры.

Для того чтобы узнать результаты, учетная запись должна быть подтверждена. В разделе «Документы» необходимо найти подраздел «Образование». Количество набранных баллов можно будет увидеть в день официального оглашения после 10 часов утра.

Уже 6 июня выпускникам будут доступны результаты по географии, литературе и химии, 14 июня — по русскому языку и базовой математике, баллы за профильную математику появятся 17 июля, далее — обществознание и физика (20 июня). В зависимости от даты сдачи, набранные баллы по информатике станут известны 20 и 21 июня. Последними будут биология, иностранные языки и история — узнать результаты можно будет 26 июня.