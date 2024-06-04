Она и ныне там. Прошлогодняя листва на газонах привела к спору на миллионы рублей

Фото: Сервис заявок «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





В Московском районе Петербурга прошлогодняя листва благополучно переждала зиму под снегом и добралась до весны. Результатом стало, как ни странно, расторжение контракта на 10 миллионов рублей и перспектива обращения в суд, прокуратуру и МВД.





Поддерживать в чистоте и порядке деревья, газоны и кустарники на внутриквартальных территориях МО «Новоизмайловское» в этом году должно было ООО «Строительная перспектива». Тендер объявили с начальной ценой в 20 миллионов рублей, но компания предложила оплату вдвое меньше — 9,9 миллиона — и благодаря этому выиграла. «Строительной перспективе» не так часто удается брать госконтракты — за прошедший год они составили 12% от общей выручки, а за последние пять лет этот уровень оставался в пределах 45%.



До нее за благоустройство в этом округе, в том числе за очистку газонов от листвы, целый год отвечало ООО «ДСК», которое берет подряды МО «Новоизмайловское» регулярно. По данным системы СПАРК, госконтракты обеспечили 99,6% выручки компании в прошлом году и больше 50% поступило именно от этого муниципалитета. Всего за пять лет доля контрактов с ним составила 31% от общего портфеля компании; в количественном выражении это пять соглашений со стоимостью работ от 17,8 до 90 миллионов рублей.



Для самого МО «Новоизмайловское» компания «ДСК» — самый ценный подрядчик за все годы, общая сумма договоров с ним составила 360,8 миллиона рублей; это значительно больше, чем с кем бы то ни было еще.



«Строительная перспектива» взялась за поддержание порядка во дворах, скверах и на детских площадках «Новоизмайловского» в марте 2024 года. По договору компания должна была заниматься уборкой снега и посыпанием дорожек антигололедными материалами, а потом уборкой листвы и мусора, санитарными рубками, выкашиванием газонов.

Как рассказывает юрист компании Андрей Андреев, когда снег растаял, под ним обнаружили ковер еще осенней листвы, а на некоторых участках — даже неубранные мешки. Компания сразу пришла к выводу, что это недоделки предыдущего подрядчика и было бы логично, если бы он их и устранил. Рабочие «Строительной перспективы» сосредоточились на других задачах, предусмотренных договором. По словам представителей компании, за короткий срок они вырубили и вывезли на полигон больше 100 проблемных деревьев, в общей сложности были выполнены работы на три миллиона рублей.



Территория МО «Новоизмайловское» весной 2024 года Фото: Сервис заявок «Наш Санкт-Петербург» Территория МО «Новоизмайловское» 2024 года Фото: Сервис заявок «Наш Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





По поводу листвы между тем вели переговоры с муниципалитетом.

Местных жителей такое ожидание не устроило, и они стали активно жаловаться через платформу «Наш Санкт-Петербург». Администрация и местные депутаты требовали от актуального подрядчика убрать листву в указанных локациях. Кое-что компания увезла, но указывала и на ответственность предыдущего подрядчика за устранение недоделок — это прописано в каждом контракте.



В конце концов муниципалитет проверил чистоту газонов в тот срок, который отмечен в договоре со «Строительной перспективой»: компания должна была обеспечить уборку листьев в апреле. Еще в середине месяца подрядчик получил уведомление о нарушении условий муниципального контракта, а в конце — заключение приемочной комиссии, которое привело к расторжению договора в одностороннем порядке.

«Осмотром установлено, что работы по уборке опавшей листвы с газонов на территориях ЗНОП не выполнены. Также выявлены места длительного складирования собранных листьев в мешах и кучах, — говорится там. — Действия подрядчика привели к нарушениям, повлекли неисполнение обязательств по контракту и причинили вред экологии и интересам общества».



Компания не получит тех денег, на которые рассчитывала, и будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков.



«Это уже за гранью. Мы заказали независимую экспертизу, она подтвердит наличие неубранной листвы 2023 года, за которую отвечает предыдущий подрядчик. Мы планируем обращаться в суд, прокуратуру и отдел экономических преступлений МВД», — рассказывает юрист Андрей Андреев.

Корреспондент «Фонтанки» прогулялась по внутриквартальным территориям МО «Новоизмайловское» и обнаружила в основном чистые пространства детских площадок и скверов, однако на некоторых газонах действительно до сих пор можно наблюдать пожухлую осеннюю листву.



Территория МО «Новоизмайловское», май 2024 года Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Территория МО «Новоизмайловское», май 2024 года Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Территория МО «Новоизмайловское», май 2024 года Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Территория МО «Новоизмайловское», май 2024 года Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Подрядчик, который отвечал за уборку территории в 2023 году, работал в рамках контракта 67,8 миллиона рублей. Максимальная цена тендера составляла 61,6 миллиона, но со временем стоимость работ скорректировали. ООО «ДСК» должно было демонтировать старые и установить новые детские площадки, обеспечить уборку аварийных деревьев, провести озеленение, формовку зеленых насаждений, обустроить цветники, обновить газон и пешеходные дорожки, поддерживать территорию в чистоте (то есть убирать снег, листву и мусор). Контракт с ним расторгли в конце года по соглашению сторон — в документе указано, что никто ни к кому не имеет претензий. Полностью приняты работы на сумму в 65,8 миллиона рублей, в том числе работы по уборке листвы.



В договоре прописана гарантия 12 месяцев. В этот срок заказчик вправе потребовать, чтобы подрядчик устранил недочеты бесплатно или возместил расходы на их устранение другим.



«Никаких претензий по поводу листвы нам предъявлено не было. Я думаю, всё было убрано», — рассказал «Фонтанке» гендиректор ООО «ДСК» Алексей Назаренко.



Администрация муниципального округа «Новоизмайловское» не предоставила комментариев к моменту публикации, а в пресс-службе комитета по благоустройству пояснили, что не курируют уборку внутриквартальных территорий.



Накануне опубликования материала на территории МО, по наблюдениям очевидцев, началась уборка старой листвы. Вероятно, это работы уже в рамках контракта с ООО «ДСК». В конце марта с этой компанией был заключен новый договор на благоустройство до конца 2024 года. Его цена, по данным госзакупок, — 48,9 миллиона рублей.



Двор на Кубинской, 10, июнь 2024 года Фото: предоставлено Андреем Андреевым Поделиться Поделиться





Петербуржцы нередко высказываются за то, чтобы не убирать опавшую листву с газонов. Однако комблаг объяснял, что из-за этого выпревает травостой, а перегнившие листья превращаются в подстилку, которая губит травяной покров. Плюс токсичные вещества на поверхности листьев могут попадать в почву.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»