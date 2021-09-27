FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Смольный пояснил, почему вопреки пожеланиям горожан с газонов убирают листья

Улицы Петербурга из-за листопада убирает больше техники

1
Печать
Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Листопад выгнал на улицы Петербурга больше уборочной техники, чем обычно. Осеннее «золото» гребут совками и метут машинами. С газонов убирают, чтобы не портить траву и почву.

Как сообщает 27 сентября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, в понедельник на улицы города вышли 511 уборочных машин, хотя на минувшей неделе, с 20 по 26 сентября, петербургские дороги чистили около 450 машин днем и порядка 420 — ночью. Причиной стал интенсивный листопад. Подметально-уборочные машины сметают опавшие листья при очистке проезжей части, а в пиковые дни, когда дороги и тротуары покрываются слоем листвы, ее сначала сгребают в кучи при помощи совков-разгребателей. За чистотой тротуаров следят дворники: сегодня на уборку пешеходных зон вышли 934 работника ручного труда.

За прошедшую неделю дорожные предприятия собрали и вывезли с петербургских улиц более 1,3 тысячи кубометров мусора и 2,1 тысячи тонн смёта, в том числе листьев. Для мытья дорог и тротуаров израсходовали 30,5 тысяч кубометров воды.

Сады, парки, бульвары и аллеи Петербурга 27 сентября приводят в порядок еще 266 единиц техники и 875 специалистов. Помимо очистки дорожек, подметания листьев и уборки мусора, они приводят в порядок садовую мебель, ухаживают за растениями и сажают деревья и кустарники. На минувшей неделе за зелеными насаждениями Петербурга каждый день следили в среднем 682 специалиста и 203 машины садово-парковых предприятий.

В комитете по благоустройству отмечают, что горожане нередко высказываются за то, чтобы оставлять листья на газонах парков, садов и скверов, однако неубранные листья способствуют выпреванию травостоя, а когда перегнивают, образуют подстилку, которая губит травяной покров. Кроме того, по мнению специалистов в области почвоведения, агрохимии и экологии почв, если не убирать с газонов опавшие листья, токсичные вещества, находящиеся на поверхности листовых пластинок, могут дополнительно загрязнять почву.

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

efela
А можно еще уточнить в Смольном почему во время дождя ездят по городу поливальные машины, и дополнительно увлажняют и так мокрые дороги? Это зачем? Может тоже есть какой-то тайный смысл, о котором горожане не знают?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний