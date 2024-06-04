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    В Белгороде женщина не пустила чужих детей в подъезд во время ракетной опасности

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    Полиция проверяет ситуацию в Белгороде, когда на улице Шаландина местная жительница не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный УМВД.

    Сотрудники полиции обнаружили в соцсетях кадры, записанные камерой видеонаблюдения. На них женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоэтажки. «По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

    Во время сигнала ракетной опасности дети с игровой площадки побежали к ближайшему подъезду. На кадрах видно, как одна из женщин указала им рукой в сторону — дети убежали в другой подъезд.

    Мэрия Белгорода уточняет, женщина на видео — старшая по дому. Местные власти провели беседу с женщиной и соседями. Выяснилось, что во время сигнала опасности во дворе дома находились несколько пожилых людей, в том числе и старшая по дому, а также дети из этой многоэтажки. Во время сигнала «все, кто был во дворе, направились к этой двери».

    «Как рассказывает старшая по дому, она попросила подбежавших детей укрыться в соседнем подъезде, где дверь была открыта. Ситуации будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении мэрии Белгорода.

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