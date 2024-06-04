В Белгороде женщина не пустила чужих детей в подъезд во время ракетной опасности

Полиция проверяет ситуацию в Белгороде, когда на улице Шаландина местная жительница не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный УМВД.

Сотрудники полиции обнаружили в соцсетях кадры, записанные камерой видеонаблюдения. На них женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоэтажки. «По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.