В Белгороде женщина не пустила чужих детей в подъезд во время ракетной опасности

Полиция проверяет ситуацию в Белгороде, когда на улице Шаландина местная жительница не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный УМВД.
Сотрудники полиции обнаружили в соцсетях кадры, записанные камерой видеонаблюдения. На них женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоэтажки. «По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Во время сигнала ракетной опасности дети с игровой площадки побежали к ближайшему подъезду. На кадрах видно, как одна из женщин указала им рукой в сторону — дети убежали в другой подъезд.
Мэрия Белгорода уточняет, женщина на видео — старшая по дому. Местные власти провели беседу с женщиной и соседями. Выяснилось, что во время сигнала опасности во дворе дома находились несколько пожилых людей, в том числе и старшая по дому, а также дети из этой многоэтажки. Во время сигнала «все, кто был во дворе, направились к этой двери».
«Как рассказывает старшая по дому, она попросила подбежавших детей укрыться в соседнем подъезде, где дверь была открыта. Ситуации будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении мэрии Белгорода.