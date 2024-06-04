«Мой пожар внутри никто не потушит»: Бузова боролась с огнем в Нижнем Новгороде

Певица Ольга Бузова собственноручно тушила огонь в Нижнем Новгороде. Об этом 4 июня рассказал telegram-канал МЧС России.
МЧС России
Бузова приехала в один из нижегородских университетов для съемок передачи второго сезона проекта «Ольга Вузова». Популярная исполнительница сначала беседовала с сотрудником МЧС, а после ей предложили самой справиться с огнем. Певица поначалу будто испугалась, но потом сказала: «Я никогда ничего не боюсь». Бузовой дали в руки огнетушитель, и она достаточно успешно потушила пламя.
«Я потушила пожар, но мой пожар внутри никто не потушит», — пошутила артистка.
По всей видимости, после борьбы с огнем Бузову переполняли эмоции и она заявила: «Моего сына будут звать Леша!» Вероятно, Алексеем зовут представителя МЧС, который и учил телеведущую обращаться с огнетушителем. Нашивку с фамилией и инициалами «А.А» можно разглядеть на форме спасателя.
1 июня певица выступила в Уфе, выбрав для этого экстравагантный наряд — кожаное боди. Своим внешним видом Бузова вызвала волну критики. Следственный комитет по Башкирии изучает жалобы в адрес Ольги. Сама исполнительница прокомментировала свой наряд и посоветовала не искать зло там, где его нет. После выступления Бузовой в Уфе министру культуры РФ Ольге Любимовой поступило предложение ввести дресс-код для артистов. Письмо с такими идеями направила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.