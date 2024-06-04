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    «Это фото должно стать мемом». В Уфе кот из любопытства залез в вентиляцию и застрял

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    Ночью в Уфе жительница одной из квартир на улице Ферина обратилась за помощью. Оказалось, что в вентиляции жилища оказался кот. Достать его без помощи не получилось. Об этом во вторник, 4 июня, сообщило Управление гражданской защиты города.

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    Освободили любопытного узника сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дом.

    «Фонтанка» попробовала узнать кличку животного. Однако в Управлении журналисту ответили, что спасенный котик — бездомный.

    В соцсетях под постом Управления гражданской защиты Уфы написали, что «это фото должно стать мемом».

    Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

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