«Это фото должно стать мемом». В Уфе кот из любопытства залез в вентиляцию и застрял

Ночью в Уфе жительница одной из квартир на улице Ферина обратилась за помощью. Оказалось, что в вентиляции жилища оказался кот. Достать его без помощи не получилось. Об этом во вторник, 4 июня, сообщило Управление гражданской защиты города.
Освободили любопытного узника сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дом.
«Фонтанка» попробовала узнать кличку животного. Однако в Управлении журналисту ответили, что спасенный котик — бездомный.
В соцсетях под постом Управления гражданской защиты Уфы написали, что «это фото должно стать мемом».