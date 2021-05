Май порадовал сразу двумя прорывными альбомами легенд русской музыкальной сцены — «Колибри» и «Кирпичи», БГ продемонстрировал любовь к своим коллегам по цеху, а Андрей «Рыжик» Резников решил сыграть не по правилам Billy’s Band. За пределами России было не менее интересно: Moby издал версии своих хитов на лейбле классической музыки, St Vincent отметила освобождение отца из тюрьмы, все монстры рока перепевали малоизвестных Gang of Four, дуэт Black Keys опять в два лица рубился в гаражный блюз, а Sons of Kemet снова доказали, что самая хитовая музыка — это джаз.

The Problem of Leisure. Tribute to Gang of Four

Gang of Four — серые кардиналы современного инди-рока. Благодаря этому коллективу, появилось целое направление танцевального рока, которое уже много лет высоко котируется продвинутыми хипстерами. При этом сам коллектив находится практически в полном забвении. Объясняется это просто: Gang of Four никогда не гнались за популярностью, не прикладывали для своего продвижения вообще никаких усилий. Скорее, наоборот, действовали поперек всех маркетинговых правил и вообще идентифицировали себя как марксистов от музыки. Социальное и политическое высказывание для музыкантов группы всегда было важнее музыкального. При этом каждая песня Gang of Four обладает всеми признаками стопроцентного радийного боевика.

Возможно, потому любой современный уважаемый инди-коллектив с уверенностью назовет музыку этого квартета в числе бесспорных образцов для подражания. Похоже, это и стало причиной издания альбома-трибьюта Gang Of Four, на котором отметились «все ребята», от ветеранов альтернативного рока Тома Морелло (Rage Against The Machine) и группы System Of a Down до яростных и молодых Warpaint.

Результат ошеломительный и оглушающий. После такого трибьюта вновь появляется надежда, что о группе наконец узнает широкая аудитория и полюбит ее, хоть и с двадцатилетним опозданием. Другое дело, что, скорее всего, даже эту волну намечающегося хайпа Gang of Four традиционно «сольют». Это они умеют едва ли не лучше, чем сочинять песни.

St Vincent — Daddy’s Home