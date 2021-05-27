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РБК: Российские власти обсуждают возможность выдачи разрешения авиакомпаниям, которые летят в Россию в обход Белоруссии

В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний в обход Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу. По его словам, принятие решения затягивается, потому что «потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров» из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.

По данным издания, вопрос об одобрении альтернативных маршрутов авиакомпаний, которые летят в Россию, сейчас обсуждают в Росавиации.

Запрос «Фонтанки» в Росавиацию по поводу отменённого рейса Air France из-за отсутствия согласования со стороны РФ остался без ответа. Всего французский перевозчик вынужден был отменить три рейса Париж — Москва. Австрийская авиакомпания Austria Airlines по этой же причине не смогла отправить свой самолёт из Вены в Москву.

AirFrance перестала летать над Белоруссией после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске из-за угрозы взрыва на борту. Информация о бомбе не подтвердилась, зато прямо в аэропорту силовики Белоруссии задержали основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу. После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Царь-то жив?
kоt-obormot
Детишек то баблишком снабжать надо.
Trurl
Думайте.... Думайте.... А то только и летать останется, что на Колыму да в солнечный Магадан....
Усатому удалось таки столкнуть лбами Запад и Россию... Талант, так его растак....
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