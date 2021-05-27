РБК: Российские власти обсуждают возможность выдачи разрешения авиакомпаниям, которые летят в Россию в обход Белоруссии

В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний в обход Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу. По его словам, принятие решения затягивается, потому что «потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров» из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.

По данным издания, вопрос об одобрении альтернативных маршрутов авиакомпаний, которые летят в Россию, сейчас обсуждают в Росавиации.