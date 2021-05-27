BBC узнала, в чём подозревают россиянку Софию Сапегу в Белоруссии

Гражданку России, 23-летнюю Софью Сапегу, в Белоруссии признали подозреваемой в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси). Об этом сообщает 27 мая «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники. По этому же делу, которое расследует главное Следственное управление республики, проходит и её молодой человек, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, так же задержанный в аэропорту Минска 23 мая после вынужденной посадки рейса Ryanair Афины — Вильнюс. Их подозревают в действиях, совершенных группой людей или повлекших тяжкие последствия, за которые предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Эта статья вменяется Сапеге как редактору признанного в Белоруссии экстремистским канала «Черная книга Беларуси», который публиковал личные данные силовиков. В том, что она администрировала этот канал, россиянка призналась на видео, которое потом показали в эфире государственного телеканала СТВ. По данным издания, всего Сапега и Протасевич являются фигурантами трёх уголовных дел, связанных с августовскими протестами. По большому делу по статье ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления) нему проходят более 200 человек, часть из них уже осуждены. По нему максимальное наказание — лишение свободы до трёх лет. Третья статья, которую вменяют Сапеге — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 УК Белоруссии). Речь идёт в том числе о беспорядках в октябре 2020 года. Причём родители и знакомые девушки утверждают, что она уехала из Белоруссии в Вильнюс в середине августа.