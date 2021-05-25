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Белоруссия становится беспилотной зоной. Франция, Украина и Finnair теперь избегают полётов над республикой

Несколько авиакомпаний отказались летать над Белоруссией после посадки в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту.

Франция, Украина, а также авиакомпании Finnair и Austrian Airlines сегодня пополнили список отказавшихся от полетов над территорией Белоруссии.

«26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. <...> Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации», — сообщил 25 мая в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Облетать Белоруссию решили сегодня Франция и французская компания Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines и финская Finnair.

В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic.

Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (1)

265916485
"Беспилотной"?! Типа без пилотов самолеты будут летать над Белоруссией?))
Фонтанка в своем репертуаре!)
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