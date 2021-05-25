Белоруссия становится беспилотной зоной. Франция, Украина и Finnair теперь избегают полётов над республикой

Несколько авиакомпаний отказались летать над Белоруссией после посадки в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту.

Франция, Украина, а также авиакомпании Finnair и Austrian Airlines сегодня пополнили список отказавшихся от полетов над территорией Белоруссии.



«26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. <...> Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации», — сообщил 25 мая в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

