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Ryanair: Сообщение о бомбе и указание садиться в Минске пилоты получили от белорусов

Самолет Ryanair с белорусским оппозиционером сажали диспетчеры из Минска

Авиакомпания Ryanair распространила заявление об инциденте с внезапной посадкой в Минске рейса Афины — Вильнюс. Этот маневр позволил белорусским властям схватить одного из главных врагов Александра Лукашенко — журналиста Романа Протасевича.

Как пояснили в Ryanair, всё началось с сообщения диспетчера минского аэропорта.

«Экипаж рейса Ryanair, [следовавшего] из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая, был уведомлен белорусской системой контроля за воздушным трафиком о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание изменить курс на ближайший аэропорт — Минск», — говорится в заявлении авиакомпании, предоставленном «Фонтанке». Самолет благополучно приземлился, все пассажиры были высажены на время проведения проверки местными правоохранительными органами. Ничего не было найдено, и местные власти освободили самолет для отправки с пассажирами и экипажем. «Райнэйру» рекомендовали вылететь из Минска в 19:00 мск.

«Ryanair уведомил соответствующие национальные и европейские службы безопасности и принес извинения всем пассажирам за задержку по независящим от авиакомпании причинам», — отмечается в заявлении.

Никаких уточнений о статусе одного из пассажиров — Романа Протасевича — не последовало, как и комментариев сообщения о том, что при следовании к Минску самолет сопровождался истребителем МиГ-29 ВВС Белоруссии.

Тем временем власти нескольких стран ЕС призвали к тщательному расследованию инцидента, подозревая, что власти Белоруссии сами инсценировали это сообщение, чтобы заполучить объявленного в розыск Протасевича.

Основатель Nexta Роман Протасевич внесен властями Белоруссии в списки террористов. В соответствии со статьей 293 УК Белоруссии ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Ряд СМИ написали, что наказанием для оппозиционера может стать смертная казнь. Сам он, по словам пассажиров рейса, говорил о том же.

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Комментарии (43)

Dimus
Теперь их диспетчеры знают, как вернуть домой драпающего гос.преступника. Теперь самому придется только морем (белорусским) или пешком драпать...
Агроном аэродрома
Говорят(ТМ), спутница тамошнего Навального твитнула, что на борту тирорист и она иво боицо.
Владислав Щиголев
Угон, хаха, а за самолет президента Боливии, который в Австрии посадили, когда искали Сноудена, кому санкции объявите? Господа, получите за свое лицемерие, никто не реагирует на ваши санкции, а молодому "оппозиционеру" урок на всю жизнь, из-за вас, может быть, не слишком длинную
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