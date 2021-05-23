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Минобороны Белоруссии: МиГ-29 действительно сопровождал самолет Ryanair, но уже после того, как тот взял курс на Минск

Минобороны Белоруссии подтвердило факт сопровождения самолета с Протасевичем

Министерство обороны Белоруссии подтвердило факт сопровождения истребителем МиГ-29 самолета авиакомпании Ryanair — после того, как поступило сообщение о его минировании и направлении в Минск вместо Вильнюса. На борту находился один из главных оппозиционеров Белоруссии, основатель NEXTA Роман Протасевич, которого после посадки задержали белорусские правоохранители.

«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, — заявил в специальном сообщении в Telegram начальник Главного штаба Белоруссии — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич. — После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи».

По словам белорусского генерала, дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. В чем могла заключаться такая помощь гражданскому самолету с возможной миной на борту со стороны боевого истребителя, представители Минобороны Белоруссии не стали пояснять.

Ранее о том, что поднять в воздух истребитель на перехват рейса Ryanair приказал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщали российские СМИ со ссылкой на анонимный телеграм-канал.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска днем в воскресенье, 23 мая. Этому предшествовало сообщение о мине, заложенной на борту самолета, которое после проверки не подтвердилось. Судя по записи траектории полета рейса FR4978, он уже почти достиг границы с Литвой, но развернулся в сторону Минска, не долетев до Вильнюса всего около 70 км. До столицы Белоруссии лететь было вдвое дальше. После посадки правоохранительные органы задержали Романа Протасевича, основателя интернет-СМИ NEXTA, принимавшего активное участие в освещении и координации протестов в Белоруссии в 2020 году.

Как передаёт РИА Новости, на самолете Ryanair летели 123 пассажира, их всех отправили на досмотр. После проверки службой авиабезопасности их багажа командир примет решение о вылете.

По данным RT, в МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Белоруссии. У него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair. Кроме того, как пишут СМИ, президент Литвы призвал ЕС и НАТО отреагировать на действия белорусских властей.

Никаких официальных объяснений произошедшего и слухов о возможном силовом принуждении пилотов к посадке в пресс-службе Ryanair не дают.

Роман Протасевич внесен властями Белоруссии в списки террористов. В соответствии со статьей 293 УК Белоруссии ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Вместе с тем ряд СМИ пишет о том, что наказанием для оппозиционера может стать смертная казнь.

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Комментарии (38)

Dazdraperma
Странные люди. Призывать к свержению законного Президента страны они могут. Понимая, что по законам любой страны такие действия называются очень строго. А кого-то и без законов могут наказать. Саудиты вон, Хашшоги даже на территории другой страны отловили, и в бочке с кислотой по частям заполоскали. Но нынешние либеральные "леволюционеры" быть готовыми за свои убеждения ответить - не хотят. Почему? Не идейные?
Nationalverrater_2
военный самолёт ТОРМОЗИЛ тот пассажирский самолёт - чо, нет ? Ну и заткнись, дешёвая ШЫШ
ШIШ
Как так- то как с вагнеровцами на рейсе Минск-Стамбул планировали в Киеве ? Шо теперь это терроризм и пиратство ? Ну , тогда Зеленскому пора начать весенние посадки инициаторов , а не дрожать в ожидании разоблачений Bellingcat. Пусть благодарит Лукашенко ! Вон как вывернулось ! Хорошая точка в деле вагнеровцев поставлена Лукашенко. Ответочка
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