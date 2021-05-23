Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска днем в воскресенье, 23 мая. Как передают СМИ, этому предшествовало сообщение о мине, заложенной на борту самолета.

Белорусские власти подтвердили задержание одного из главных оппозиционеров в стране. Основанное Романом Протасевичем онлайн-издание NEXTA стало главным координатором и вестником прошлогодних протестов в Белоруссии. Сам он, несмотря на заявление о сложении полномочий главного редактора СМИ, включен на родине в список экстремистов.

Судя по записи траектории полета рейса FR4978, он уже почти достиг границы с Литвой, но развернулся в сторону Минска, не долетев до Вильнюса всего около 70 км. До столицы Белоруссии лететь было вдвое дальше.



Никаких официальных объяснений произошедшего и слухов о возможном силовом принуждении пилотов к посадке в пресс-службе Ryanair не дают. В ответ на официальный запрос на почту «Фонтанке» пришел ответ о том, что пресс-офис работает только по будним дням с 8 утра до 17:30.



Представители участника недавних президентских выборов Светланы Тихановской сообщили журналистам, что направили запрос в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, «потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO».

