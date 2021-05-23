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В Белоруссии арестован основатель NEXTA: его рейс Афины — Вильнюс посадили в Минске

Основатель NEXTA Протасевич арестован в Минске на борту самолёта

Роман Протасевич, объявленный властями Белоруссии в розыск по обвинению в терроризме, задержан в аэропорту Минска. Он не планировал там оказаться — его самолет, летевший из Греции в Литву был экстренно посажен в Белоруссии якобы из-за сообщения о взрывчатке на борту.

Белорусские власти подтвердили задержание одного из главных оппозиционеров в стране. Основанное Романом Протасевичем онлайн-издание NEXTA стало главным координатором и вестником прошлогодних протестов в Белоруссии. Сам он, несмотря на заявление о сложении полномочий главного редактора СМИ, включен на родине в список экстремистов.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска днем в воскресенье, 23 мая. Как передают СМИ, этому предшествовало сообщение о мине, заложенной на борту самолета.

Фото: скриншот/flightradar24.com
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Судя по записи траектории полета рейса FR4978, он уже почти достиг границы с Литвой, но развернулся в сторону Минска, не долетев до Вильнюса всего около 70 км. До столицы Белоруссии лететь было вдвое дальше.

Никаких официальных объяснений произошедшего и слухов о возможном силовом принуждении пилотов к посадке в пресс-службе Ryanair не дают. В ответ на официальный запрос на почту «Фонтанке» пришел ответ о том, что пресс-офис работает только по будним дням с 8 утра до 17:30.

Представители участника недавних президентских выборов Светланы Тихановской сообщили журналистам, что направили запрос в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, «потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO».

Фото: скриншот/flightradar24.com

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Комментарии (57)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Может, к теще срочно по делу надо зайти было, попросил пилота, посади борт, пилоты не отказали. Нет информации. Ерунда какая...
Владислав Щиголев
Красивая успешная операция, вот как предателей своей страны щемить надо. Тут кто-то пишет про Сомали. Наверное забыл или не знал, как в Европе посадили самолет Президента Боливии, хотели незаконно задержать Эво Моралеса, наплевав на дипломатические приличия. А турки сколько раз наши самолеты сажали. И везде облом у супостатов. Вангую, парниша присядет надолго, да и смертную казнь в Беларуси не отменяли и ИКАО нихрена не поможет, пусть икает дальше.
Печенеги и половцы
Хитиновый все делает для того, чтобы развязать Гражданскую войну в Беларуси.
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