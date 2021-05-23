ТАСС со ссылкой на телеграм-канал: Лукашенко лично дал команду перехватить самолёт из Афин

«По поручению Главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой», — сообщает «Пул первого» .

Президент Белоруссии якобы лично дал команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, также по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на белорусское информагентство «Белта». При этом сама «Белта» черпала эту информацию из анонимного телеграм-канала «Пул первого», который связывают с окружением Лукашенко.

При этом никаких официальных подтверждений информации об истребителе до сих пор не было. Телефон пресс-службы Лукашенко на звонки в воскресенье днем не отвечал.



Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска днем в воскресенье, 23 мая. Этому предшествовало сообщение о мине, заложенной на борту самолета, которое после проверки не подтвердилось. После посадки правоохранительные органы задержали Романа Протасевича, основателя интернет-СМИ NEXTA, принимавшего активное участие в освещении и координации протестов в Белоруссии в 2020 году.



Судя по записи траектории полета рейса FR4978, он уже почти достиг границы с Литвой, но развернулся в сторону Минска, не долетев до Вильнюса всего около 70 км. До столицы Белоруссии лететь было вдвое дальше.



Никаких официальных объяснений произошедшего и слухов о возможном силовом принуждении пилотов к посадке в пресс-службе Ryanair не дают.



Роман Протасевич внесен властями Белоруссии в списки террористов. В соответствии со статьей 293 УК Белоруссии ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Вместе с тем, ряд СМИ пишет о том, что наказанием для оппозиционера может стать смертная казнь.

