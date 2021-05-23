FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

«Здесь меня ждет смертная казнь»: пассажиры севшего в Минске самолёта рассказали о «запаниковавшем парне». Европа бурлит

Пока из Белоруссии выпускают самолет Ryanair, набирает обороты международный скандал

МИД Австрии призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, разъяснения ситуации с самолётом и журналистом Романом Протасевичем ждёт от Минска и Берлин. ЕС тоже обеспокоен посадкой самолета Ryanair. Глава МИД также призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает ТАСС. В МИДе Греции посадку борта назвали актом «государственного авиапиратства».

Вылет самолёта из Минска в Вильнюс был намечен на 19:00 мск, но на Flightradar его пока нет, сервис указывает, что он всё ещё в Минске.

Как передаёт РИА Новости, Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании. Для проверки полученных сведений самолёт приземлился в аэропорту ''Минск''. На место происшествия были направлены «саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа», «взрывных устройств не обнаружено», отчитался СК.

Однако в европейских странах склонны видеть в этом событии другую подоплёку. О том, что на борту — мина, экипажу самолета якобы сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолёт в аэропорт Минска, заявили в авиакомпании «Новой газете».

Экстренная посадка, как уже сообщалось, позволила белорусским властям задержать объявленного в розыск оппозиционера — основателя агентства NEXTA Романа Протасевича.

В беседе с прибалтийским информагентством Delfi другие пассажиры этого рейса рассказали, что они видели.

«После внезапного маневра самолета один парень начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы не поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было, никаких скандалов, никто ни с кем не ссорился. Только когда парень узнал, что мы идем на посадку, он огорчился. Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели», — рассказал пассажир рейса о Протасевиче.

Самолет, выполнявший 23 мая рейс Афины-Вильнюс, над территорией Белоруссии внезапно изменил курс, когда до точки назначения оставалось всего около 70 км. Один из его пассажиров, Роман Протасевич после неожиданной посадки в Минске оказался задержан. Белорусские власти заявили, что изменение курса связано с сообщением о минировании самолета и подтвердили, что путь до Минска он совершал в сопровождении истребителя МиГ-29.

Никаких официальных объяснений произошедшего и слухов о возможном силовом принуждении пилотов к посадке в пресс-службе Ryanair не дают.

Роман Протасевич внесен властями Белоруссии в списки террористов. В соответствии со статьей 293 УК Белоруссии ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Некоторые СМИ написали, что наказанием для оппозиционера может стать смертная казнь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (4)

Nik020
То же самое Украина пыталась сделать с нашими вагнеровцами, но не сложилось....
Vikilein
Интересно, а усатому смогут инкриминировать угон самолёта? Это же международный терроризм вообще-то.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний