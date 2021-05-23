«Здесь меня ждет смертная казнь»: пассажиры севшего в Минске самолёта рассказали о «запаниковавшем парне». Европа бурлит

Вылет самолёта из Минска в Вильнюс был намечен на 19:00 мск, но на Flightradar его пока нет, сервис указывает, что он всё ещё в Минске.

МИД Австрии призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, разъяснения ситуации с самолётом и журналистом Романом Протасевичем ждёт от Минска и Берлин. ЕС тоже обеспокоен посадкой самолета Ryanair. Глава МИД также призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает ТАСС . В МИДе Греции посадку борта назвали актом «государственного авиапиратства».

Как передаёт РИА Новости, Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании. Для проверки полученных сведений самолёт приземлился в аэропорту ''Минск''. На место происшествия были направлены «саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа», «взрывных устройств не обнаружено», отчитался СК.



Однако в европейских странах склонны видеть в этом событии другую подоплёку. О том, что на борту — мина, экипажу самолета якобы сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолёт в аэропорт Минска, заявили в авиакомпании «Новой газете».



Экстренная посадка, как уже сообщалось, позволила белорусским властям задержать объявленного в розыск оппозиционера — основателя агентства NEXTA Романа Протасевича.



В беседе с прибалтийским информагентством Delfi другие пассажиры этого рейса рассказали, что они видели.



«После внезапного маневра самолета один парень начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы не поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было, никаких скандалов, никто ни с кем не ссорился. Только когда парень узнал, что мы идем на посадку, он огорчился. Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели», — рассказал пассажир рейса о Протасевиче.

