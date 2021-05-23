В Госдуме назвали задержание Протасевича «блестящей спецоперацией» и предсказывают «вишенку на торте»

«Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили «объект», и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, «приняли» в надежные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — написал Лысаков в своем Telegram-канале.

По его словам, это «серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов».



23 мая самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. В авиакомпании Ryanair сообщили, что белорусские диспетчеры проинформировали о минировании и дали указание на посадку. При следовании к Минску самолет сопровождался истребителем МиГ-29 ВВС Белоруссии. Власти нескольких стран ЕС призвали к тщательному расследованию инцидента, подозревая, что власти Белоруссии сами инсценировали это сообщение, чтобы заполучить объявленного в розыск Протасевича.