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В Госдуме назвали задержание Протасевича «блестящей спецоперацией» и предсказывают «вишенку на торте»

Лысаков высказался по поводу задержания оппозиционера в Минске

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков охарактеризовал задержание белорусскими властями Романа Протасевича как «блестящую операцию» спецслужб страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили «объект», и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, «приняли» в надежные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — написал Лысаков в своем Telegram-канале.

По его словам, это «серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов».

23 мая самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. В авиакомпании Ryanair сообщили, что белорусские диспетчеры проинформировали о минировании и дали указание на посадку. При следовании к Минску самолет сопровождался истребителем МиГ-29 ВВС Белоруссии. Власти нескольких стран ЕС призвали к тщательному расследованию инцидента, подозревая, что власти Белоруссии сами инсценировали это сообщение, чтобы заполучить объявленного в розыск Протасевича.

Протасевич — основатель признанного в Республике Беларусь экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» — является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.

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Комментарии (22)

Nationalverrater_2
дурак бацька. поконцовке будет 6 новых областей. и ето хорошо. но бацька для них поцонам не нужен.
260621931
Вот же сволочь.
GrosseTete
Интересно, а есть НЕ-мудаки в Госдуме?
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