Всё о ЕГЭ-2021 в Петербурге: расписание, нововведения, безопасность

автор фото Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В Петербурге сохраняется коронавирусный порядок проведения ЕГЭ. Маски и перчатки обязательны только для учителей. Усиление постов охраны после трагедии в Казани не планируется, экзамен пройдёт в штатном режиме. Об этом журналистам рассказали организаторы ЕГЭ на пресс-конференции 21 мая.

ЕГЭ в 2021 году, как и в прошлом, остался необязательной процедурой. Из-за пандемии тем, кто не пойдёт на «вышку», разрешили избежать болезненной процедуры. Для получения аттестата они смогут написать контрольные работы по русскому языку и математике у себя в школе. В Петербурге этот путь выбрали 1 500 учеников.



Предстоит же сдать ЕГЭ более 40 тысячам человек (включая 3 391 студента колледжей и 6 882 выпускников прошлых лет). Экзамены стартуют 31 мая. Основной период продлится до 2 июля. Для тех, кто по уважительной причине не уложится в этот месяц, предусмотрена дополнительная неделя — с 12 по 17 июля. Единственным обязательным предметом этого года стал русский язык, его будут сдавать в Петербурге в течение двух дней. Экзамен по базовой математике не проводится. Остальные предметы школьники выбирали с учетом своих планов на поступление в вуз. Лидерами традиционно являются профильная математика и обществознание. Свои позиции по сравнению с прошлым годом сдала физика. На этот раз популярнее неё оказались английский язык и биология. Самыми малочисленными станут ЕГЭ по китайскому (44 человека) и испанскому (36 человек) языкам.

Впервые в этом году экзамен по информатике выпускники сдадут на компьютерах. В Петербурге он пройдёт в два дня для 6 900 человек.

«Компьютерный ЕГЭ — это та цель, к которой стремились довольно давно. В этом году было проведено несколько апробаций компьютерного ЕГЭ. У нас ОГЭ по информатике в течение нескольких лет проходит в компьютерном виде, поэтому для тех выпускников, которые сейчас в 11-м классе, — это уже не новый формат. В порядке подготовки был сформирован перечень языков и сред программирования, которые дети могут использовать на экзамене. Была проверена работоспособность всех систем, в том числе информационная безопасность», — прокомментировал на пресс-конференции для СМИ директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.



Для проведения ЕГЭ в Петербурге подготовят 170 пунктов. В аудиториях установили видеокамеры, на входе в школы выпускников будут встречать рамки металлодетекторов. С собой нужно взять паспорт и ручку. Все экзамены начинаются в 10 утра.

Пункты проведения экзаменов должна взять под контроль охрана той школы, где расположен каждый. Также детей будут сопровождать учителя. «На каждом пункте проведения экзамена будут сопровождающие лица, их прикрепят к выпускникам текущего года и выпускникам среднего профессионального образования. К сожалению, таких сопровождающих нет для выпускников прошлых лет, которые самостоятельно регистрируются на государственную итоговую аттестацию. Дополнительный визуальный контроль за ними обеспечат со стороны учителей», — рассказал заместитель председателя комитета по образованию Петербурга Сергей Тимофеев.

Все коронавирусные требования прошлого года сохраняются: шахматная рассадка, термометрия на входе, обеззараживатели воздуха в классах. Для учителей маски и перчатки обязательны, для детей — СИЗы по желанию.



Выпускников со шпаргалками и телефонами будут выгонять с экзамена, в отношении нарушителей составляют административный протокол. Рассмотрение его в мировом суде иногда заканчивается штрафом.

В течение двух дней после официальной публикации результатов выпускник имеет право подать апелляцию. Высказать несогласие с баллами можно онлайн через портал www.ege.spb.ru или напрямую обратиться в пункт проведения экзамена.

«Фонтанка» приводит несколько советов от проверяющих работы:

— необходимо рационально рассчитать время, разбить силы на тестовую и творческую часть;

— если одно из заданий не решается, его можно пропустить, вернуться к нему позже;

— тщательно читать задания, внимательно заполнять графы с ответами (в прошлом году выпускники теряли баллы на экзамене по русскому языку из-за того, что пропустили в чистовике одно из заданий);

— творческую часть проверяют эксперты; выпускникам советуют писать разборчивым почерком, так как закорючки не способствуют пониманию даже очень глубокого текста.



Расписание ЕГЭ

31 мая (понедельник) — география, литература, химия

3 июня (четверг) — русский язык

4 июня (пятница) — русский язык

7 июня (понедельник) — математика профиль

11 июня (пятница) — история, физика

15 июня (вторник) — обществознание

18 июня (пятница) — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология

21 июня (понедельник) — иностранные языки (раздел «Говорение»)

22 июня (вторник) — иностранные языки (раздел «Говорение»)

24 июня (четверг) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

25 июня (пятница) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

