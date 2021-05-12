В петербургских школах на камерах выставляют ракурсы: ЕГЭ начнутся 31 мая

«В апреле 2021 года приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора определены особенности проведения ГИА-11 в 2021 году. Так, учащиеся 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут 25 и 28 мая государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Основной этап проведения ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля», — отмечается в сообщении.

Экзамены в Санкт-Петербурге будут проходить в общей сложности в более чем 3,2 тысячи аудиторий. Системы видеонаблюдения наладят в 170 пунктах проведения экзамена, семи пунктах проверки заданий, конфликтной комиссии и на двух объектах регионального центра обработки информации ГИА-11 города. Сейчас специалисты предприятия «АТС Смольного», подведомственного комитету по информатизации и связи, тестируют систему, проводят настройку изображения и выставление ракурсов для 6,5 тысячи видеокамер, задействованных в системе видеонаблюдения ЕГЭ.