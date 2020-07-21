Петербургские выпускники пытаются разгадать загадку исчезновения 26-го задания единого госэкзамена по русскому языку. Все его читали и выполняли, но в финальном бланке ответа не оказалось.

автор фото Данила Егоров/Коммерсантъ

Результаты ЕГЭ по русскому языку в Петербурге стали известны 18 июля. Выпускница 190-й гимназии Ксения открыла личный кабинет на портале www.ege.spb.ru и увидела отметку в 78 баллов. Оценку на сайте сопровождает отсканированный бланк ответов, в задании №26 стоял пробел.

26-е задание — последнее в тестовом блоке, оно посвящено средствам выразительности русского языка. Оценивается дорого — в 9 баллов, поэтому выпускники предпочитают не игнорировать его.

«Мы посмотрели скан и подумали, что, наверно, ошиблись. А потом чисто случайно нашли в «ВКонтакте» обсуждение и поняли, что с такой ситуацией учеников немало. У всех именно 26-е задание», — рассказал «Фонтанке» отец выпускницы Игорь.

автор фото выпускница Ксения

Участники ЕГЭ из разных регионов делятся в социальной сети схожими сканами бланка ответов, в которых заполнены все задания, кроме 26-го. «После эпидемии природа настолько очистилась, что у некоторых ребят из сканов бланков ЕГЭ по русскому пропало 26-е задание. За 26-е задание стоял 0. При этом ответ на это задание не отобразился на скане бланка, хотя ребята уверены, что вписывали ответ», — говорится в обсуждении.

В чате обездоленных 26-м заданием набралось более 300 человек из разных регионов. Некоторым из них не хватило тех самых 9 баллов до максимального результата. У участников ЕГЭ есть два дня, чтобы успеть подать апелляции. Но так как тестовую часть проверяет компьютер, то добиться её пересмотра на конфликтной комиссии труднее, чем сочинения, которое оценивают эксперты.

Некоторым выпускникам в регионах отказали в приёме апелляции, ссылаясь на то, что никаких сбоев не было, мол, сам не записал ответ.

Ксении помогла оформить апелляцию заместитель директора 190-й гимназии Юта Морозова. Пересмотр назначен на 24 июля. Морозова в разговоре с «Фонтанкой» уточнила, что во время процедуры они надеются увидеть оригинал работы, после чего станет ясно, был ли вписан ответ.



В конфликтную комиссию также обратилась выпускница петербургского лицея №486 Елена. Она рассчитывала получить больше 80 баллов, а когда увидела свои 73, то очень удивилась. Проблема, по её словам, также в 26-м задании. Оно единственное из тестового блока расположено на отдельном листе, что вызывает неудобство. Выпускница признаётся, что в стрессовой ситуации вполне реально выполнить его и забыть перенести результат из черновика в бланк ответов.

«Женщина-организатор конфликтной комиссии была очень мила и весела, однако заметила, что в 2018-м была похожая ситуация, и все 57 человек, которые жаловались на 26-е задание, свои баллы обратно не получили, так как удостоверились в том, что это их ошибка и они просто не перенесли ответ», — отметила Елена.

В комитете по образованию Петербурга заявили, что все работы отсканированы без технических сбоев. Пустым поле может остаться только в том случае, если ответ на задание не был записан или по ошибке был записан в другой строчке. «Срок рассмотрения апелляции — в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. При рассмотрении апелляции осуществляется перепроверка всей работы целиком. В случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов», — уточнили в комитете.



Если выпускник решил 26-е задание на черновике и забыл его перенести в бланк ответов, то шансов оспорить оценку у него нет. Черновики на апелляции не рассматриваются.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

