29 июня в Петербурге отрепетировали ЕГЭ-2020, который начнут сдавать уже в ближайшую пятницу. В этом году отработка процессов экзамена совпала с голосованием по поправкам в Конституцию. Сравнение получилось наглядным.

«Школьники предпочитают жить в правовом поле». Почему ЕГЭ в Петербурге важнее, чем голосование за поправки в Конституцию

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

УИК и пункт проведения ЕГЭ соседствовали в одной школе, после посещения которой стало очевидно, что принести шпаргалку на экзамен злодею гораздо труднее, чем, при желании, всунуть лишний бюллетень в урну для голосования. За выпускниками Петербурга будут присматривать наблюдатели и видеокамеры, нарушителям грозит административное наказание. В холле 51-й школы на Чкаловском проспекте тесно. Рядом с табличкой о соблюдении социальной дистанции в полтора метра толпятся журналисты, сотрудники комитета по образованию и директор учреждения Элина Березяк. Сегодня здесь проходит репетиция единого государственного экзамена в обстановке новой (пост) ковидной реальности, процессы отрабатываются без учеников.



Всех, кто переступает порог школы, встречает пистолет бесконтактного термометра. До экзамена допустят только тех, у кого температура в норме. Выпускников с подозрительными симптомами осмотрит врач, который примет решение, можно ли допускать школьника за парту. Личные вещи необходимо сдать в пункт хранения. С собой только паспорт, ручка и небольшой перекус в виде яблока или шоколадки. Затем ученик проходит на регистрацию.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Для выпускников маски и перчатки https://www.fontanka.ru/2020/06/10/69308659/ необязательны, все задействованные в организации экзамена педагоги снаряжены СИЗами. От этого школьный коридор с плиткой на полу начинает напоминать больничный. На этапе регистрации сверяются паспортные данные, а также школьников знакомят с правилами проведения ЕГЭ. Ученики ставят подпись под документом, который сообщает, что нарушение правил попадает под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ (Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации).



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В день проведения экзамена поток школьников ограничат, планируется принимать группы с разницей в 15 минут. Пункт проведения ЕГЭ в 51-й школе рассчитан на 135 человек. Если раньше в аудитории размещали по 15 учеников, то теперь планируется не больше 10. Директор Элина Березяк подчеркивает, что перед экзаменами была проведена «профессиональная дезинфекция помещений». После каждого испытания также будет проводиться усиленная уборка.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Журналистов проводят в аудиторию, где демонстрируют прикреплённую к стене металлическую трубу. Так выглядит обеззараживатель воздуха. Когда его включают, начинает попахивать азотом. По словам Березняк, стоит такой агрегат около 20 тысяч рублей. Школа закупила не только стационарные, но и переносные обеззараживатели с прицелом на начало учебного года.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Под потолком за происходящим наблюдают две камеры. Картинка транслируется в «ситуационный центр». Его расположили на входе в приёмную к заместителю директора. Происходящее в классах выводится на большой монитор. Если в прошлом году таких ситуационных центров в школах Петербурга было два, то в этом году 20. Мониторить картинку должны независимые наблюдатели. К этой работе привлечено 700 человек.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

— Расскажите, какие нарушения вы будете фиксировать, — спрашивает телевизионный журналист у девушки-наблюдателя.

— Нарушения закона, — отвечает она.

— Объясните мне, как дурачку, какого закона? — не сдаётся корреспондент, стараясь получить развёрнутый ответ.



— Об образовании, — отрезает наблюдатель.

Журналист закатывает глаза. «Извините, но это было просто ужасно», — кидает он напоследок и выходит из кабинета. За ним семенит оператор.

Подробнее о нарушениях рассказывает председатель комитета по образованию Смольного Жанна Воробьева. Она напоминает, что результаты пойманных со шпаргалками выпускников аннулируют. «Они теряют год, и их результаты аннулируются. Мне кажется, что сегодня петербургские школьники все-таки предпочитают жить в правовом поле, понимают, что надо сделать всё правильно. С ними работали и педагоги, и психологи, и родители это поддерживают. Они мотивированы на хорошее образование», — отметила Воробьева.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Желающих списать ждёт ещё и административная ответственность. В базе мировых судов Петербурга зафиксировано несколько производств по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ в отношении выпускников. К примеру, в 2019 году у Николая организаторы во время экзамена по математике заметили «письменные заметки на руке». Сам школьник позже признался, что нашёл в интернете предполагаемые ответы на задания и записал их на собственном теле, но они оказались неверными. Суд признал Николая виновным в совершении административного правонарушения, но освободил его от ответственности и ограничил наказание устным замечанием. В 2018 году другому петербургскому школьнику удалось пронести мобильник на экзамен, его также суд признал виновным и назначил административное наказание в виде предупреждения.



«Мы отработали подготовку и с ГУ МВД, потому что безопасность для нас — это очень важно, — отчитывается Жанна Воробьева. — И с МЧС, и с Росгвардией те мероприятия, которые необходимы, будут проведены 2 июля, до утра 3-го, и мы надеемся что к 10 утра группы ребят по всем правилам, которые рекомендует Роспотребнадзор, войдут в здание и с хорошим настроем и уверенностью в своих знаниях напишут свои работы».

Стерильную атмосферу в пункте проведения ЕГЭ нарушили не только журналисты, пришедшие на репетицию экзамена, но и члены избирательной комиссии. В коридоре на втором этаже школы теснится 1656-й УИК. Желающих проголосовать за или против поправок в Конституцию с утра не наблюдалось. Но небольшая прозрачная переносная урна была заполнена бюллетенями. В отличие от ЕГЭ, видеонаблюдение на плебисците носит рекомендательный характер. Да и наблюдатели не всегда задействованы. Саму процедуру не обязательно проводить в стенах здания, а своеволие блондинок с урной под деревом завершается не судебным разбирательством, а сложением полномочий.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Справка:

ЕГЭ в российских школа выпускники сдадут с 3 по 25 июля. 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе. Самый массовый экзамен — по русскому языку — проведут в два дня, 6 и 7 июля. Для выпускников, которые не смогли принять участие в ЕГЭ в основной период по уважительной причине, предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа.

Лена Ваганова, «Фонтанка, ру»

