Госдума приняла закон против «впаривания» банками сложных продуктов неопытным инвесторам

Проект закона запрещает предлагать начинающим инвесторам сложные финансовые продукты (структурные продукты, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе) до начала обязательного тестирования, позволяющего инвесторам получить квалификацию. Документ переносит запуск этого механизма на 1 октября, хотя ранее планировалось с 1 апреля 2022 года. Только после прохождения тестов инвесторы с достаточным уровнем смогут покупать продвинутые продукты.

Банк России будет следить за тем, чтобы неквалифицированным инвесторам при продаже инвестиционных инструментов давали полную и достоверную информацию. За неоднократное нарушение этого требования ЦБ сможет ограничивать заключение договоров и сделок нарушителей с индивидуальными клиентами. Если банк или брокер неоднократно предоставил неопытному инвестору недостоверную информацию, регулятор может потребовать от организации выкупить сложный продукт у клиента и возместить все расходы при заключении соответствующего договора.



Инициатором этих изменений стал Центробанк. Его глава Эльвира Набиуллина во время выступления в Совфеде резко осудила действия банков, которые хотят заработать на неопытных инвесторах. «Приток неквалифицированных инвесторов, обычных граждан, на фондовый рынок идет сейчас. И сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан им на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впаривать» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», — говорила она.

