Госдума приняла закон против «впаривания» банками сложных продуктов неопытным инвесторам

Депутаты Госдумы 19 мая в третьем, окончательном, чтении приняли закон, запрещающий банкам предлагать сложные финансовые продукты неопытным инвесторам. Банк России сможет ограничивать заключение сделок с недобросовестными продавцами и требовать возместить ущерб клиентам.
Проект закона запрещает предлагать начинающим инвесторам сложные финансовые продукты (структурные продукты, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе) до начала обязательного тестирования, позволяющего инвесторам получить квалификацию. Документ переносит запуск этого механизма на 1 октября, хотя ранее планировалось с 1 апреля 2022 года. Только после прохождения тестов инвесторы с достаточным уровнем смогут покупать продвинутые продукты.
Банк России будет следить за тем, чтобы неквалифицированным инвесторам при продаже инвестиционных инструментов давали полную и достоверную информацию. За неоднократное нарушение этого требования ЦБ сможет ограничивать заключение договоров и сделок нарушителей с индивидуальными клиентами. Если банк или брокер неоднократно предоставил неопытному инвестору недостоверную информацию, регулятор может потребовать от организации выкупить сложный продукт у клиента и возместить все расходы при заключении соответствующего договора.
Инициатором этих изменений стал Центробанк. Его глава Эльвира Набиуллина во время выступления в Совфеде резко осудила действия банков, которые хотят заработать на неопытных инвесторах. «Приток неквалифицированных инвесторов, обычных граждан, на фондовый рынок идет сейчас. И сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан им на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впаривать» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», — говорила она.
При этом неопытным инвесторам оставили право покупать акции, которые включены в котировальные списки, облигации федерального займа, ипотечные облигации, долговые бумаги российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга, а также инвестиционные паи и, с ограничениями, иностранные ценные бумаги.
Кроме того, принятый закон допускает на российский рынок иностранные биржевые фонды. Они должны входить в расчет одного из индексов, перечень которых установлен ЦБ, или иметь брокера, который будет поддерживать спрос, предложение и цену торгов.
Рекордное количество начинающих инвесторов-физлиц хлынуло на фондовые рынки на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. За год на Московскую биржу пришло почти 5 млн новых частных инвесторов. Таким образом, их общее количество выросло до 8,8 млн человек.