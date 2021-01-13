Рекордные 5 млн частных инвесторов пришли на Московскую биржу в 2020 году и уже вовсю на ней торгуют

Почти 5 млн физлиц открыли брокерские счета на Московской бирже по итогам 2020 года. Это больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Общее количество таких инвесторов за 2020-й выросло до рекордных 8,8 млн человек.



Как сообщает пресс-служба Мосбиржи 13 января, активность частных инвесторов тоже заметно выросла. Так, в декабре 2020 года сделки на фондовом рынке совершали 1,4 млн человек против 392 тысяч в аналогичном месяце 2019-го.



На этом рекорды не заканчиваются — исторического максимума достиг объем торгов на рынке акций, составивший по итогам 2020-го 23,9 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, а облигациями — 13%.

