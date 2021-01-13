Рекордные 5 млн частных инвесторов пришли на Московскую биржу в 2020 году и уже вовсю на ней торгуют

Почти 5 млн физлиц открыли брокерские счета на Московской бирже по итогам 2020 года. Это больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Общее количество таких инвесторов за 2020-й выросло до рекордных 8,8 млн человек.
Как сообщает пресс-служба Мосбиржи 13 января, активность частных инвесторов тоже заметно выросла. Так, в декабре 2020 года сделки на фондовом рынке совершали 1,4 млн человек против 392 тысяч в аналогичном месяце 2019-го.
На этом рекорды не заканчиваются — исторического максимума достиг объем торгов на рынке акций, составивший по итогам 2020-го 23,9 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, а облигациями — 13%.
1,8 млн человек в 2020-м выбрали для себя другой способ инвестировать и открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По итогам года количество таких счетов выросло до 3,5 млн. Оборот по ним превысил 1,4 трлн рублей, причем 85,6% сделок пришлись на акции, 10,1% — на облигации, 4% — на биржевые фонды.
Среди банков лидерами по количеству открытых ИИС стали Сбер (1,7 млн счетов), Тинькофф Банк (645,1 тыс. счетов) и Банк ВТБ (523,9 тыс. счетов). Петербург попал в тройку регионов России по количеству открытых в прошлом году ИИС с результатом 158,5 тыс. счетов. Его обогнали Москва (378,3 тыс.) и Московская область (208,5 тыс.).
В начале 2020 года мировые фондовые рынки рухнули из-за последствий пандемии коронавируса. Распродажи привлекли на биржи множество неопытных инвесторов. Усилиями центральных банков к концу года рынки понемногу восстановились. Так, российский индекс РТС закрыл год на докризисном уровне, а индекс Мосбиржи обновил и продолжает обновлять исторические максимумы. Какие компании в кризис подорожали больше всех, а какие больше всех потеряли — читайте в материале «Фонтанки».