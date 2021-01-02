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В этом году число российских частных инвесторов, которые благодаря простым мобильным приложениям теперь могут массово вкладывать свои кровные в «Газпром», Amazon или даже в нефть, перевалило за миллион человек. Кроме психозов, заработанных на новостях о коронавирусе, они убивали свои нервные клетки, наблюдая, как тают их сбережения или наоборот, вырастают в несколько раз за пару месяцев.

Несмотря на все коронавирусные невзгоды фондовый рынок заканчивает год на позитиве, подкрепившись свеженапечатанными деньгами мировых регуляторов. Участники рынка встречают Новый год с интересом и надеждами на перелом тенденций прошлого, но не без ожидания конца прекрасной эпохи, когда что ни купи — все растет.



Единовременный и всеобщий локдаун, введенный в марте-апреле 2020 года из-за набиравшей тогда обороты пандемии коронавируса, нанес фондовому рынку тяжелый удар. Мировые центральные банки потрудились на славу, чтобы тот восстановился или хотя бы удержался на докризисных позициях. Кажется, старания окупились: к концу года биржевые индексы бьют исторические рекорды, цены на нефть держатся на уровне $50 за баррель, акции высокотехнологичных и биотехнологических компаний выросли более чем в 2 раза. Однако эксперты считают, что за бурный рост игрокам рынка придется заплатить высокую цену, и, возможно час расплаты наступит в следующем году.

«Этот год запомнится многим прежде всего огромными финансовыми вливаниями, согласованной политикой мировых центробанков по запуску печатных станков и по вливаниям денег на поддержку экономики. Определенно какая-то часть этих денег просачивалась на фондовые рынки. Это и привело к тому, что после марта мы видели такой грандиозный отскок. Индексы и сейчас продолжают обновлять исторические «хаи»», — считает Евгений Рябков, директор департамента аналитики проекта Bitkogan.



«Самое главное, что я вынес для себя, нужно быть готовым к разным сюрпризам и, по возможности, меньше удивляться, ожидать в том числе и неожиданного, — отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент», — Особенно мощное потрясение для рынков было в марте текущего года и в апреле, когда цены нефти по некоторым фьючерсным контрактам уходили в отрицательную зону. Это беспрецедентное событие и, конечно, никто не мог к такому подготовиться. Тем не менее, следует отметить, что на рынках удалось избежать какого-то неконтролируемого срыва. В результате, после мартовского провала и по нефти, и по фондовым рынкам произошел очень существенный рост. В этом смысле рынок показал себя с положительной стороны».

30 декабря, в последний день работы Московской биржи в этом году, индекс IMOEX обновил исторический максимум, добравшись до 3 293 пункта (+7% к началу года). В свою очередь, индекс РТС заканчивает год лишь на уровне конца февраля (-12% к началу года). Все дело в том, что IMOEX учитывает цены в рублях, а РТС — в долларах. То есть, в сухом остатке российские бумаги все же просели.



2020 год оставил на мировых рынках примерно одинаковые отпечатки. Высокотехнологичные, биотехнологические и фармацевтические компании выросли в несколько раз, свою непоколебимость опять показало золото. В то же время, компании нефтегазового сектора экономики не успели восстановиться и остались в минусе. Хуже всего себя чувствуют авиаперевозчики, круизные и туристические операторы и, судя по эпидемиологической ситуации в мире, раньше второй половины 2021 года со дна они не поднимутся.

Лидером роста среди российских компаний стал золотодобывающий холдинг Seligdar, который за год подорожал почти в 3 раза. После него идут принадлежащее болгарским застройщикам ПАО «Инвест-Девелопмент» (+225%), «Институт стволовых клеток человека» Артура Исаева (194%), Лензолото (+167%), Южно-Уральский никелевый комбинат (+157%), префы Магаданэнерго (134%), инвестфонд «Меридиан» (131%) и Волгоградэнергосбыт (130,9%). Только после них в списке появляется «дочка» газового гиганта «Газпром Газораспределение», подорожавшая более, чем в 2 раза. Примерно такого же результата добились «Росгосстрах» и «Полюс золота».



На 88–89% выросли бумаги АФК «Система» и «Яндекса». Недалеко от несостоявшегося партнера ушел TCS Group, а за тем — «Полиметалл». Ретейлер «Магнит» за год прибавил две трети, а его конкурент X5 Retail Group — только треть. МТС и «Сбербанк» по итогу прибавили в районе 6–7% (в рублевом исчислении, то есть самую малость выше инфляции и с заметными потерями, если переводить в доллары).

Среди лидеров падения совсем уж драматичных цифр нет. Ощутимо упала «Русснефть» (-57%) Михаила Гуцериева на фоне судебного разбирательства с банком «Открытие». Более чем на треть упали в цене акции платежной системы QIWI (из-за претензий Центробанка) и префы «Татнефти». «Аэрофлот» просел на треть, «Сургетнефтегаз» — на четверть, «Газпром» потерял почти пятую часть цены с начала года, «Лукойл» — 16%. В небольшом, но минусе закончили год «Роснефть» и НОВАТЭК.

На американских рынках в топах оказались представители зеленой энергетики, которых подстегнула победа Джозефа Байдена на выборах президента США, биотеха и фармацевтической индустрии. Лидирующие позиции заняла подорожавшая в 8 раз Tesla. Гигант рынка видеоконференц-связи Zoom Video Communications вырос в пандемию более чем в 5 раз. Более чем в два раза выросли производитель компьютерных компонентов компания NVIDIA Corporation и платежная система PayPal. Apple выросла на 82%, Amazon — на 79%, FedEx — на 72%, а Microsoft — на 41%. Интересно, что американские производители вакцин от коронавируса закончили год с противоположными результатами. Moderna выросла в 6 раз, хотя с 8 декабря пикирует вниз. Pfizer весь год провел во взлетах и падениях, но в итоге опустился на 5% к началу года.



В числе лузеров этого года на рынке США — рухнувший американский инвестфонд недвижимости Apartment Investment and Management, который растерял 90% своей стоимости, больше половины вполне ожидаемо потеряли круизные операторы Carnival Corp, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd и добывающая слацевую нефть компания Occidental Petroleum. Авиакомпании American Airlines и United Airlines потеряли 45%, при этом Boeing просел на треть. Падение на 18% по итогу году показала Intel, которую преследуют неудачи в запуске процессоров нового поколения, отразившиеся в последнем квартальном отчете.



Аналитики считают, что есть смысл вкладываться в аутсайдеров. Многие страны уже запустили массовую вакцинацию, а все большие эпидемии рано или поздно идут на спад. С другой стороны, если коронавирус продолжит будоражить мир, регуляторы ответят новыми вливаниями денег, на фоне этого могут подрасти банки. Также, скорее всего, продолжит рост все, связанное с биотехом, фармой, высокими технологиями и инструментами для удаленной работы.



«Возможно, этот год оказал даже какую-то медвежью услугу инвесторам, трейдерам и всем причастным, потому что все привыкают к этому росту. Если сейчас какая-то бумага вдруг падает на 10%, то с высокой долей вероятности рынок выкупает ее — деньги работают. Но рано или поздно это должно закончиться», — говорит Евгений Рябков.

Николай Подлевских с осторожностью отмечает, что за позитивное окончание года, участникам рынка скорее всего придется дорого заплатить уже в следующем году.

«Негативный сценарий может быть немного растянутым по времени. Дело в том, что огромные финансовые вливания сделают рынок неадекватным экономике. Степень неадекватности уже выросла до слишком больших значений. Отношение P/E, которое является важной характеристикой фондового рынка, находится на запредельных уровнях. Видимо, регуляторы это прекрасно понимают, и чтобы привести это отношение в какой-то божеский вид, возможно, будут чуть-чуть подкручивать тот огромный поток ресурсов», — объясняет эксперт.

В то же время он вспоминает, что в США пересматривают увеличение пособий для пострадавших от пандемии с $600 до $2000 на человека, что говорит о том, что регуляторам трудно остановить печатный станок.

«Чтобы привести рынок к адекватному состоянию, это придется делать, иначе рынки выходят в инфляционную спираль. Скорее всего, на эту спираль мы уже шагнули. Особенно это заметно по росту цен, в том числе на нефть. Многие ожидали, что цены на нефть хотя бы перед концом года снизятся, покажут вразумительную коррекцию, но мы видим, что сейчас рынок, в том числе по ценам на нефть, находится на очень высоких значениях», — говорит Подлевских. Brent торгуется по цене свыше $50 за баррель с 10 декабря.

Как отмечает аналитик, если регуляторам станет очевидно, что экономика находится на старте инфляционной спирали, они будут пытаться бороться с этим монетарным регулированием, которое в первую очередь ударяет по фондовому рынку.

Перед новогодними праздниками и до полного пробуждения рынка эксперты советуют не делать лишних движений. «Я бы воздержался от покупок перед длинными новогодними выходными. Наверное, лучше, как говорится, «посидеть на заборе» и пока ничего не делать. Только, если проводить какие-то точечные сделки: зафиксировать прибыль, если в портфеле та или иная бумага показала сильный рост в течение торговой сессии. Или наоборот — подобрать интересную качественную акцию, если она упала против рынка при отсутствии негативных новостей, — советует Евгений Рябков. — Лучше избежать глобальных действий, таких как распродажи или серьезные закупки. Все же стоит дождаться окончания праздников, когда все вернутся к работе и рынок встряхнется».

В то же время, идущий наперекор всем усилиям национальных центробанков биткоин в минувшем году продемонстрировал весьма впечатляющий камбэк. Еще в январе он вяло плавал в районе 7 тысяч долларов, а в марте вместе со всем рынком рухнул к пяти тысячам. Однако уже к концу апреля отыграв потерянные позиции, начал плавно расти. А с середины октября внезапно резко пошел вверх, обгоняя рынок. Информагентства только и успевали констатировать: перевалил 10 тысяч, превысил 15, закрепился на 20 и добрался до исторического максимума.

Скептики ждали повторения конца 2017 года, когда как раз перед новым годом котировки главной криптовалюты совершили резкий разворот и пошли вниз. Однако биткойн продолжил свой рост и в последний торговый день года прибавил в цене сразу на 1700 долларов, отметившись на фантастическом уровне в 28150 долларов за штуку. Причиной такого роста стало то, что что крупные финансовые институты признали в биткоине подходящий инструмент для инвестирования, и влили в него действительно большие деньги. Однако, если есть в мире что-то обладающее еще более эфемерной ценностью, чем доллар — это именно криптовалюты. Так что прогнозировать дальнейший ход событий с биткоином — дело самое неблагодарное.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»