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Петербуржцы увидели зарево «Невской мануфактуры» в «Красном треугольнике». Режиссёру «пять» за спецэффекты

Пожар в Петербурге оказался съёмками кино

Чёрный дым, поднимающийся с территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале, сняли жители Петербурга вечером 7 мая.

Фотографии и видеозаписи с места событий опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Судя по кадрам, его источник находился на внутренней территории завода. Открытого пламени видно не было.

По предварительным данным «Фонтанки», чёрный дым — не что иное, как спецэффекты. В «Красном треугольнике» проводятся съёмки фильма.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Комплекс товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный треугольник») на набережной Обводного канала, 134–138, — выявленный объект культурного наследия. «Фонтанка» рассказывала, что собой представляет легендарный завод и в чьих руках он находится, а также о частых визитах на его территорию мародёров и периодических пожарах.

В апреле этого года Петербург пережил сильный пожар на другом крупном городском предприятии — фабрике «Невская мануфактура», которая расположена на Октябрьской набережной. В результате погиб пожарный, его коллеги оказались в больнице. Восстанавливать сгоревшее здание будут через суд.

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