Фотографии и видеозаписи с места событий опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Судя по кадрам, его источник находился на внутренней территории завода. Открытого пламени видно не было.
По предварительным данным «Фонтанки», чёрный дым — не что иное, как спецэффекты. В «Красном треугольнике» проводятся съёмки фильма.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Комплекс товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный треугольник») на набережной Обводного канала, 134–138, — выявленный объект культурного наследия. «Фонтанка» рассказывала, что собой представляет легендарный завод и в чьих руках он находится, а также о частых визитах на его территорию мародёров и периодических пожарах.
В апреле этого года Петербург пережил сильный пожар на другом крупном городском предприятии — фабрике «Невская мануфактура», которая расположена на Октябрьской набережной. В результате погиб пожарный, его коллеги оказались в больнице. Восстанавливать сгоревшее здание будут через суд.