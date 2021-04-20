Пожарные справились с огнём на территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале в Петербурге. Об этом вечером 20 апреля сообщает городское управление МЧС.
«Фонтанка.ру»
По уточнённым данным ведомства, на третьем этаже капитально ремонтируемого здания на площади 30 квадратных метров горел мусор. Возгорание ликвидировали в 18:15.
Как сообщалось ранее, информация о пожаре на набережной Обводного канала, 134, поступила около шести вечера.
Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный треугольник») на набережной Обводного канала, 134–138, — выявленный объект культурного наследия. «Фонтанка» рассказывала, что собой представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится.