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Огонь охватил здание на территории «Красного треугольника» на Обводном канале в Петербурге

Пожарные расчёты прибыли к одному из зданий, расположенных на территории завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом вечером 20 апреля «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

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По информации ведомства, сообщение о возгорании на набережной Обводного канала, 134, поступило в 17:51.

«Происходит горение в здании. Информация уточняется. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 15 человек личного состава», — добавили в городском управлении.

«Фонтанка.ру»

Пожары периодически происходят на территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале. Один из последних разгорелся на площади более ста «квадратов». Помимо огня, комплекс одолевают мародёры.

Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный треугольник») на набережной Обводного канала, 134–138 — выявленный объект культурного наследия. «Фонтанка» рассказывала, что из себя представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится.

Петербург на прошлой неделе пережил крупный пожар на другом крупном предприятии — фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. В результате погиб пожарный, его коллеги оказались в больнице. Восстанавливать сгоревшее здание будут через суд.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

ppky0323
Вот треугольник точно пора на воздух поднять..
flexilya
надо запретить "весенний пал" строений, безобразие какое-то
suba56
За Апраксин двор как-то неспокойно...
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