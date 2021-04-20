Пожарные расчёты прибыли к одному из зданий, расположенных на территории завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом вечером 20 апреля «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

«Происходит горение в здании. Информация уточняется. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 15 человек личного состава», — добавили в городском управлении.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на набережной Обводного канала, 134, поступило в 17:51.

Пожары периодически происходят на территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале. Один из последних разгорелся на площади более ста «квадратов». Помимо огня, комплекс одолевают мародёры.

Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный треугольник») на набережной Обводного канала, 134–138 — выявленный объект культурного наследия. «Фонтанка» рассказывала, что из себя представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится.



Петербург на прошлой неделе пережил крупный пожар на другом крупном предприятии — фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. В результате погиб пожарный, его коллеги оказались в больнице. Восстанавливать сгоревшее здание будут через суд.