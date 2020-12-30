В Петербурге «Красный треугольник» обезопасят от мародёров

«С целью предотвращения несанкционированного доступа проводятся работы по восстановлению разрушенной посторонними лицами кладки проёмов внутри нежилых корпусов», — говорится в ответе на запрос, который поступил в редакцию 30 декабря.

После ноябрьского обрушения крыши четырёхэтажного исторического корпуса № 8 петербургского завода «Красный треугольник» проводятся работы, направленные на ограничение доступа посторонних лиц на его территорию. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации Адмиралтейского района.

Представители районной администрации также добавили, что петербургскими отраслевыми комитетами «прорабатывается вопрос о вовлечении объектов на территории бывшего завода в хозяйственный оборот», а вопросы их реконструкции и дальнейшего использования находятся на контроле КИО.

В конце ноября этого года об обрушении крыши сообщили активисты, опубликовав фотографии с места происшествия. По их словам, она обвалилась в том месте, где ранее орудовали мародёры, которые срезали несущие металлические балки.

КГИОП назвал случившееся преступлением и подал заявление в полицию, а также отправил письма в ответственные за объект культурного наследия администрацию Адмиралтейского района и комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга. Их суть заключалась в том, чтобы на территории «Красного треугольника» незамедлительно были проведены противоаварийные работы. Ситуацию также взяла на контроль городская прокуратура.