Премьера в Театре Ленсовета: «Колымские рассказы» о жизни заключенных Севвостлага

10 мая на Малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Колымские рассказы». Актер Марк Овчинников («Комната Шекспира», «Русская матрица») выступил здесь не только в привычной роли исполнителя, но и в качестве автора инсценировки.

Для моноспектакля был выбран цикл рассказов и очерков Варлама Шаламова о жизни заключенных одного из многочисленных филиалов ГУЛАГа — Севвостлага. Текст сложен не только для эмоционального восприятия, но и для сценической реализации. Более двух лет Марк Овчинников вместе с режиссером Максимом Фоминым, художником-постановщиком Николь Кламперт и саунд-дизайнером Данилой Сергиенко искал театральную форму, конгениальную шаламовскому литературному языку.

В результате появился спектакль, лишенный пафоса, излишней суеты и надрыва, строящийся как скупой и доверительный разговор про ад, который сами же люди и организовали на этой земле, про человеческую низость и способность к самопожертвованию, про слабость и благородство, про хрупкость и расчеловечивание.



Музыкальной основой «Рассказов» послужат произведения композитора Всеволода Задерацкого, который провел в лагерях почти три года, но занятия музыкой не оставил даже в этих обстоятельствах.



Начало в 14:00.



16+



Наталия Эфендиева

